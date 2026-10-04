فرماندار رودسر: مصوبات ستاد بحران بازگشت‌ پذیر نیست

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحسین داداشی‌نیاکی ظهر یکشنبه در جلسه ستاد مدیریت بحران شهرستان رودسر که با حضور محمدعلی ویشکایی، مدیرکل مدیریت بحران استانداری گیلان و اعضای ستاد در سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد، اظهار کرد: در زمان وقوع بحران، مسئولیت هر دستگاه مشخص است و هیچ مدیری نباید منتظر بماند تا حادثه رخ دهد.

وی با بیان اینکه آبگرفتگی از حوادث قابل پیش‌بینی است، افزود: برخلاف زلزله که پیش‌بینی محدوده آسیب‌پذیر آن دشوارتر است، در آبگرفتگی می‌دانیم کدام کوچه، نهر، واحد صنفی یا محدوده روستایی در معرض خطر قرار دارد و باید از هم‌اکنون برای این نقاط برنامه‌ریزی شود.

شناسایی مناطق آسیب‌پذیر و مددجویان پیش از بحران

فرماندار رودسر با تأکید بر ضرورت آمادگی دستگاه‌های حمایتی و خدمات‌رسان تصریح کرد: بهزیستی، هلال‌احمر و کمیته امداد در زمان وقوع حوادث با جامعه هدفی مواجه هستند که ممکن است آسیب بیشتری ببینند؛ بنابراین باید نقاط آسیب‌پذیر و مددجویان ساکن در این مناطق از پیش شناسایی و مدیریت شوند.

داداشی‌نیاکی ادامه داد: حوزه بهداشت و درمان نیز باید محدوده‌های پرخطر و بیماران خاص را شناسایی کند و اداره صنعت، معدن و تجارت نیز وضعیت نانوایی‌ها و واحدهای صنفی مستعد آبگرفتگی را پیش از وقوع حادثه ساماندهی کند.

شهرداری‌ها مسئول اختصاصی بحران تعیین کنند

وی با تأکید بر ضرورت تعیین مسئول مستقیم مدیریت بحران در شهرداری‌ها گفت: مدیریت بحران با اقدامات لحظه‌ای و حضور در صحنه حادثه حل نمی‌شود؛ بلکه باید پیش از وقوع حادثه مشخص باشد چه فردی پاسخگو است و چه برنامه‌ای برای مدیریت شرایط وجود دارد.

فرماندار رودسر همچنین برگزاری مانور آبگرفتگی در شهرها و بخش‌های شهرستان طی یک ماه آینده را ضروری دانست و افزود: این مانورها باید با هدف شناسایی نقاط ضعف و افزایش آمادگی دستگاه‌ها برگزار شود.

مصوبات ستاد بحران نباید روی زمین بماند

داداشی‌نیاکی با تأکید بر ضرورت اجرای مصوبات پیشین ستاد مدیریت بحران اظهار کرد: مصوبات ستاد بحران بازگشت‌پذیر نیست، زیرا موضوع آن با جان و امنیت مردم ارتباط مستقیم دارد.

وی افزود: در همین راستا از اداره منابع طبیعی خواسته شده است موانع و درختان واقع در مسیر آبراهه‌ها با طی مراحل قانونی و اخذ مجوزهای لازم پیش از وقوع سیلاب رفع شوند تا در زمان حادثه، دستگاه‌ها ناچار به اقدامات عجولانه نباشند.

فرماندار رودسر آغاز عملیات لایروبی نهرها و مسیل‌ها را ضروری دانست و گفت: جهاد کشاورزی و دستگاه‌های متولی باید مسیرهایی را که ظرفیت عبور آب را از دست داده‌اند، پیش از فصل بارش بازگشایی کنند؛ اینکه پس از وقوع بارندگی به فکر باز کردن مسیر آب باشیم، قابل قبول نیست.

تجهیزات امدادی روستاها شناسایی و آماده‌به‌کار شود

وی با اشاره به نامه هلال‌احمر درباره تجمیع و نگهداری پمپ‌های کف‌کش و آب‌کش بیان کرد: بخشداران باید با هماهنگی دهیاران و بهره‌برداران محلی، این تجهیزات را شناسایی، شماره‌گذاری و آماده‌به‌کار کنند و اطلاعات آن را در صورت‌جلسه ثبت کنند.

داداشی‌نیاکی افزود: در زمان بحران باید دقیقاً مشخص باشد هر پمپ در کدام روستا و در اختیار چه فردی قرار دارد تا در صورت نیاز، امکان دسترسی سریع به تجهیزات فراهم شود.

رفع نقاط رانشی و برخورد با برداشت غیرمجاز از رودخانه‌ها

فرماندار رودسر با اشاره به ریزش و رانش برخی محورهای شهری و روستایی، رفع این نقاط را از اولویت‌های شهرستان عنوان کرد و گفت: بخشی از این مشکلات با مدیریت شهرداران، دهیاران و بخشداران برطرف شده است، اما برای مواردی که نیازمند عملیات عمرانی و اعتبارات بیشتر است، از ظرفیت ماده ۴۳ قانون و اعتبارات استانی و ملی استفاده خواهیم کرد.

وی همچنین بر برخورد جدی با برداشت غیرمجاز مصالح از رودخانه‌ها تأکید کرد و افزود: هیچ فرد یا دستگاهی نباید مانع اجرای مجوزهای قانونی صادرشده برای شهرداری‌ها در سطح شهرستان شود و در این زمینه با هماهنگی دادستان، اقدامات قانونی لازم انجام خواهد شد.