به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحسین داداشی نیاکی صبح سه‌شنبه در جمع رسانه ها با اشاره به ورود سامانه بارشی و صدور هشدار سطح «نارنجی» هواشناسی، از آماده‌باش کامل دستگاه‌های اجرایی و پایش شبانه‌روزی وضعیت رودخانه‌ها جهت پیشگیری از حوادث خبر داد.

وی با تأکید بر عدم وقوع خسارت عمده، از شهروندان و مسافران خواست از تردد یا اتراق در حاشیه رودخانه‌ها و سواحل خودداری کنند.

فرماندار رودسر ادامه داد: با ورود سامانه بارشی و بارش‌های شدید از شب گذشته، شاهد افزایش چشمگیر حجم آب و دبی رودخانه‌های سراسر شهرستان رودسر هستیم.

داداشی نیاکی بیان کرد : تا این لحظه هیچ‌گونه خسارت عمده‌ای در سطح شهرستان گزارش نشده است.

فرماندار رودسر با اشاره به فعال بودن تمامی دستگاه‌های عضو ستاد مدیریت بحران افزود: همکاران ما در بخش‌های آب و فاضلاب، شهرداری‌ها و بخشداری‌ها به‌صورت شبانه‌روزی در حال پایش وضعیت و برآورد خسارات احتمالی هستند تا در صورت نیاز اقدامات لازم صورت گیرد.

وی در ادامه با استناد به هشدار سطح «نارنجی» هواشناسی، از شهروندان، مسافران و مهمانان شهرستان خواست تا از برپایی چادر و اتراق در حاشیه رودخانه‌ها، مجاری آبی و سواحل دریا تا زمان برطرف شدن وضعیت جوی و بازگشت شرایط به حالت عادی خودداری کنند.

داداشی‌ در ادامه بر لزوم رعایت احتیاط توسط تمامی شهروندان و همکاری با دستگاه‌های امدادی تأکید کرد.