به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، مهدی پیرصالحی، با اشاره به وضعیت منابع مالی دانشگاه‌های علوم پزشکی، گفت: تأمین منابع مالی دانشگاه‌ها، به‌ویژه در حوزه نیروی انسانی، دارو و تجهیزات پزشکی، از اولویت‌های اصلی وزارت بهداشت است و در این زمینه پیگیری‌های مستمری در حال انجام است.

وی افزود: وزیر بهداشت با برگزاری جلسات متعدد با رئیس سازمان برنامه و بودجه و مسئولان سازمان‌های بیمه‌گر، تحقق اعتبارات پیش‌بینی‌شده در بودجه و تسویه مطالبات دانشگاه‌ها را به‌طور جدی دنبال می‌کند.

پیرصالحی با اشاره به مشکلات مالی برخی دانشگاه‌ها تصریح کرد: یکی از مسائل مهم، نحوه هزینه‌کرد منابع حاصل از فروش دارو و تجهیزات پزشکی است؛ به‌گونه‌ای که در برخی موارد این منابع به‌جای اختصاص به ردیف و محل اصلی خود، در حوزه‌های دیگر هزینه می‌شوند.

وی ادامه داد: این رویه علاوه بر ایرادات قانونی، در نهایت به خود دانشگاه آسیب می‌زند؛ زیرا دانشگاهی که نتواند بدهی‌های خود را به شرکت‌های پخش دارو و تجهیزات پزشکی پرداخت کند، طبیعتاً در دریافت اقلام مورد نیاز نیز با محدودیت مواجه خواهد شد.

رئیس سازمان غذا و دارو خاطرنشان کرد: بخشی از مشکلات تأمین دارو در برخی دانشگاه‌ها و بیمارستان‌ها لزوماً ناشی از کمبود سراسری دارو نیست؛ بلکه ممکن است دارو در انبار شرکت‌های پخش موجود باشد، اما به دلیل بدهی دانشگاه، شرکت توزیع‌کننده از تحویل آن خودداری کند. بنابراین، هزینه‌کرد منابع حاصل از فروش دارو و تجهیزات پزشکی در محل تعیین‌شده برای استمرار چرخه تأمین و توزیع ضروری است.