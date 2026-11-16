به گزارش خبرنگار مهر، رضا عباس‌آبادی دانشور، رئیس کمیسیون تخصصی لاستیک و روغن خودرو اتاق اصناف ایران، با اشاره به اجرای طرح عرضه مستقیم لاستیک و روغن خودرو اظهار کرد: این طرح با اراده دادستان تهران، مدیران اداره کل صمت استان تهران و اتحادیه صنف مربوطه، با هدف حذف واسطه‌ها و عرضه مستقیم کالا به مصرف‌کنندگان نهایی شکل گرفته است.

وی افزود: در چارچوب این طرح، حدود ۳۰۰ واحد صنفی که همگی دارای پروانه کسب و مجوز فعالیت از اتحادیه تهران هستند، شناسایی و انتخاب شده‌اند. این واحدها باید در سامانه جامع تجارت ثبت‌نام کرده و کد نقش دریافت کرده باشند.

عباس‌آبادی دانشور ادامه داد: چهار کارخانه و پالایشگاه داخلی تولیدکننده روغن و همچنین پنج کارخانه داخلی تولیدکننده تایر سواری برای مشارکت در این طرح فراخوان شده‌اند و همکاری لازم را در زمینه تأمین و عرضه مستقیم کالا انجام خواهند داد.

تشریح نحوه عرضه روغن و لاستیک

وی با تشریح نحوه عرضه روغن در این طرح گفت: واحدهای صنفی تعویض روغنی، روغن مورد نیاز خود را مستقیماً از کارخانه تحویل می‌گیرند و موظف‌اند آن را در فرایند تعویض روغن خودرو و برای مصرف نهایی به کار ببرند. بر این اساس، فروش روغن به‌صورت گالن به مشتریان در چارچوب این طرح مجاز نیست فروش روغن به‌صورت گالن به مشتریان در چارچوب این طرح مجاز نیست .

رئیس کمیسیون تخصصی لاستیک و روغن خودرو اتاق اصناف ایران با اشاره به نحوه مشارکت واحدهای عرضه‌کننده لاستیک تصریح کرد: در بخش لاستیک نیز واحدهای صنفی دارای خدمات تعویض و نصب تایر در اولویت قرار گرفته‌اند تا علاوه بر عرضه مستقیم کالا، خدمات مورد نیاز مصرف‌کنندگان نیز ارائه شود.

وی تأکید کرد: تمامی واحدهای صنفی منتخب موظف‌اند با نصب بنرهای مشخص، مشارکت خود در این طرح را به اطلاع مردم برسانند و نصب بنر برای تمام واحدهای مشمول الزامی است. همچنین رعایت قیمت‌های مصوب، هم در بخش فروش کالا و هم در ارائه خدمات، ضرورت دارد.

عباس‌آبادی دانشور در پایان خاطرنشان کرد: تمامی واحدهای صنفی مشارکت‌کننده در این طرح موظف به نگهداری اسناد و مدارک فروش هستند و رعایت قیمت‌های مصوب در عرضه کالا و ارائه خدمات برای همه اعضای مشمول در سراسر کشور الزامی خواهد بود.