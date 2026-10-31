توزیع لاستیک و روغن موتور ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، طرح عرضه مستقیم لاستیک و روغن خودرو با همکاری اتحادیه لاستیک و تعاونی‌های مرتبط، با هدف تنظیم بازار و تسهیل دسترسی مصرف‌کنندگان به این کالاها، در مرحله نخست به‌صورت آزمایشی در ۳۰۰ نقطه تهران اجرا می‌شود.

در این طرح، لاستیک از تولیدکنندگان داخلی و روغن از چهار کارخانه اصلی تأمین و از طریق تعاونی‌ها در اختیار واحدهای صنفی دارای پروانه کسب و مجوز معتبر قرار می‌گیرد تا با نظارت اتحادیه به مصرف‌کنندگان نهایی عرضه شود. قیمت فروش محصولات نیز بر اساس نرخ تعیین‌شده از سوی کارخانه‌ها محاسبه خواهد شد و تعاونی‌ها بابت تأمین و توزیع کالا، حدود سه درصد سود دریافت می‌کنند.

در این رابطه قاسم نوده فراهانی رئیس اتاق اصناف ایران گفت: باتوجه به تاکید مسئولان وزارت صمت به تولید کنندگان، توزیع مستقیم لاستیک و روغن موتور به برخی واحدهای صنفی منتخب، در حال اجرا است.

به گفته وی، با هماهنگی‌های انجام شده، تا چند روز آینده، توزیع لاستیک و روغن موتور به مابقی واحدهای صنفی هم انجام خواهد شد.