اجرای طرح آبخیزداری در مناطق پرخطر مازندران

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ رضا سلیمان‌نژاد ظهر سه‌شنبه در گفت وگو با خبرنگاران از همکاری این مجموعه با اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان برای اجرای طرح‌های آبخیزداری و احداث سیل‌بند در مناطق مستعد سیلاب خبر داد.

وی با اشاره به انعقاد تفاهم‌نامه مشترک میان سازمان بسیج سازندگی سپاه کربلا و ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران اظهار کرد: این همکاری در چارچوب قرارگاه محرومیت‌زدایی امام حسن مجتبی (ع) و با هدف تقویت زیرساخت‌های عمرانی، کاهش محرومیت و کمک به توسعه پایدار استان شکل گرفته است.

مسئول بسیج سازندگی سپاه کربلا مازندران افزود: در اجرای این تفاهم‌نامه، ظرفیت‌های فنی و اجرایی دستگاه‌های مرتبط در کنار مشارکت مردم به کار گرفته می‌شود تا زمینه اجرای طرح‌های مؤثر در حوزه آبخیزداری و ارتقای ایمنی مناطق در معرض خطر فراهم شود.

سلیمان‌نژاد با تأکید بر ضرورت اجرای اقدامات پیشگیرانه در مناطق حادثه‌خیز استان بیان کرد: یکی از محورهای اصلی این برنامه، احداث سیل‌بندهای سنگ‌ملاتی در مسیل‌های پرخطر مازندران است که بر اساس برنامه‌ریزی صورت‌گرفته، در مجموع ۱۶ هزار مترمکعب عملیات اجرایی را طی سه سال شامل می‌شود.

وی درباره محدوده اجرای این طرح توضیح داد: از مجموع عملیات پیش‌بینی‌شده، ۱۱ هزار مترمکعب در محدوده تحت پوشش اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری ساری و پنج هزار مترمکعب در محدوده اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری نوشهر اجرا خواهد شد.

مسئول بسیج سازندگی سپاه کربلا مازندران در پایان خاطرنشان کرد: اجرای این طرح با رویکرد مدیریت روان‌آب‌ها، کاهش آسیب‌پذیری مناطق پرخطر در برابر سیلاب و تقویت اقدامات پیشگیرانه در حوزه آبخیزداری دنبال می‌شود.