به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تهران پرس؛ سردار ابوالفضل طهماسبی، جانشین سازمان بسیج سازندگی، در آیین افتتاح پویش «نهال امید» در بوستان شریعتی تهران که با حضور سرهنگ عبدالمجید اکبری فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهید مفتح منطقه ۳ تهران برگزار شد، این طرح را بخشی از طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت توصیف کرد که به فرموده مقام معظم رهبری و با اهداف زیست‌محیطی، افزایش سرانه فضای سبز و توسعه جنگل در کشور دنبال می‌شود.

او با اشاره به اینکه «نهال امید» صرفاً یک اقدام نمادین نیست، گفت: ما به دنبال این نیستیم که یک نمادی بیاوریم و بگوییم؛ بلکه به دنبال آن هستیم که در جاهای مختلف، درخت مثمر برای امنیت غذایی و درخت تجاری برای اشتغال بکاریم.

جانشین سازمان بسیج سازندگی، نقش این سازمان در طرح را تنظیم‌گری و تسهیل‌گری با محوریت مشارکت مردم عنوان کرد و افزود: کار زمانی خوب می‌شود که دست مردم باشد.

او با اشاره به تجربه میدان‌های مردمی در تهران گفت: اگر این کارها به دست ادارات و دستگاه‌ها بود، تا الان به پایان رسیده بود؛ اما همین که مردم پای کار آمدند، ظرفیت کار چندین برابر شد.

طهماسبی تأکید کرد: برای تحقق کامل فرمان رهبری و رساندن طرح به سرمنزل نهایی که یک میلیارد درخت است، باید همه مردم پای کار بیایند.

او ایجاد نشاط اجتماعی را یکی از اهداف مهم این پویش دانست و بر ضرورت همراهی شادی و معنویت در این حرکت مردمی تأکید کرد.

طهماسبی همچنین کاشت نهال به نیت شهدا، امام راحل، شهدای مدافع سلامت و امنیت و درگذشتگان را فرصتی برای زنده نگه داشتن یاد آنان توصیف کرد و گفت: کشور، کشور امام زمان (عج) و ولی فقیه است و هر قدمی که در این مسیر برمی‌داریم، ثواب دارد.

بر اساس این گزارش‌ منتشرشده، پویش «نهال امید» هم‌زمان با کاشت ۳۱۳ هزار نهال در بیش از ۱۳۰ نقطه تهران، در ۳۱۳ بوستان، مدرسه و نقاط دیگر کشور نیز اجرا می‌شود. ن

هال‌های کاشته‌شده به مدت شش ماه نگهداری می‌شوند و هر نهال شناسه و پلاک مشخصی دریافت می‌کند تا کاشت‌کنندگان بتوانند وضعیت آن را در آینده پیگیری کنند.

در سطح ملی نیز ۴۸ میلیون نهال تا ۱۵ اسفندماه در سراسر کشور غرس خواهد شد.

طهماسبی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت فضای سبز در کاهش آلودگی کلان‌شهرها، تصریح کرد: هر چقدر فضای سبز ما اضافه شود، نفس کشیدن ما راحت‌تر است و اینجاست که باید به فرمان رهبری لبیک بگوییم.