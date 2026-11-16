خبرگزاری مهر - مجله مهر: در ۲۴ ساعت گذشته، چند خبر و ادعا در فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که بعدتر از سوی مراجع رسمی تکذیب شدند. در این گزارش، مروری داریم بر خبرهایی که طی یک شبانه‌روز گذشته تکذیب شده‌اند.

-ادعای ترامپ درباره رهگیری ۹۹ درصد از موشک‌ها و پهپادهای ایران در جنگ

منبع تکذیبیه: سپاه

*سرعت تکذیب: یک روز

-طرح نظام جمهوری اسلامی برای ترور مقامات آمریکایی و اتهامات مجدد فرانسه علیه ایران درباره هک یخچال‌های فروشگاهی

منبع تکذیبیه: وزارت امورخارجه

*سرعت تکذیب: یک روز

-ادعاهای تکراری مقامات آمریکایی درباره تردد کشتی‌ها از تنگه هرمز

منبع تکذیبیه: ارتش

*سرعت تکذیب: یک روز

-ادعای وزیر جنگ رژیم صهیونیستی درباره تلاش حماس برای ناامن کردن مصر

منبع تکذیبیه جنبش حماس

*سرعت تکذیب یک روز

-برنامه وزارت نیرو برای قطع برق در تهران

منبع تکذیبیه: شرکت توزیع برق تهران

*سرعت تکذیب: سه ساعت

-تعطیلی مدارس تهران در روز سه شنبه

منبع تکذیبیه: آموزش و پرورش

*سرعت تکذیب: پنج ساعت