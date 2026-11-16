خبرگزاری مهر - مجله مهر: در ۲۴ ساعت گذشته، چند خبر و ادعا در فضای رسانهای و شبکههای اجتماعی منتشر شد که بعدتر از سوی مراجع رسمی تکذیب شدند. در این گزارش، مروری داریم بر خبرهایی که طی یک شبانهروز گذشته تکذیب شدهاند.
-ادعای ترامپ درباره رهگیری ۹۹ درصد از موشکها و پهپادهای ایران در جنگ
منبع تکذیبیه: سپاه
*سرعت تکذیب: یک روز
-طرح نظام جمهوری اسلامی برای ترور مقامات آمریکایی و اتهامات مجدد فرانسه علیه ایران درباره هک یخچالهای فروشگاهی
منبع تکذیبیه: وزارت امورخارجه
*سرعت تکذیب: یک روز
-ادعاهای تکراری مقامات آمریکایی درباره تردد کشتیها از تنگه هرمز
منبع تکذیبیه: ارتش
*سرعت تکذیب: یک روز
-ادعای وزیر جنگ رژیم صهیونیستی درباره تلاش حماس برای ناامن کردن مصر
منبع تکذیبیه جنبش حماس
*سرعت تکذیب یک روز
-برنامه وزارت نیرو برای قطع برق در تهران
منبع تکذیبیه: شرکت توزیع برق تهران
*سرعت تکذیب: سه ساعت
-تعطیلی مدارس تهران در روز سه شنبه
منبع تکذیبیه: آموزش و پرورش
*سرعت تکذیب: پنج ساعت
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