به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، محمدرضا ظفرقندی، با اشاره به وضعیت پرداخت‌ها در دانشگاه‌های علوم پزشکی، گفت: وضعیت پرداخت‌ها در دانشگاه‌های مختلف متفاوت است؛ به‌طوری‌که برخی دانشگاه‌ها پرداخت‌های به‌روز دارند و برخی دیگر ۶ تا ۷ ماه در پرداخت‌ها عقب‌ماندگی دارند که این موضوع طبیعتاً به شرایط اقتصادی و در نهایت پرداخت بیمه‌ها برمی‌گردد، زیرا عمده درآمد و تبادل اقتصادی دانشگاه‌ها و داروخانه‌ها با بیمه‌ها است.

وی افزود: در همین راستا، روز گذشته با رئیس‌جمهوری و در روزهای گذشته نیز با معاون اول رئیس جمهوری و مسئولانی که باید بحث بیمه‌ها را پیگیری کنند، گفتگوهایی انجام شده است. همچنین نشستی با وزیر اقتصاد و معاونان وی در همین وزارتخانه برگزار شد تا راهکارهای لازم برای جبران بدهی بیمه‌ها بررسی شود.

وزیر بهداشت خاطرنشان کرد: اگر این توافق‌ها و راهکارهای کارشناسی به نتیجه برسد و بیمه‌ها بتوانند عقب‌ماندگی‌های مالی خود را جبران کنند، هم شرایط دارویی کشور به لحاظ مالی با ثبات می‌شود و هم وضعیت بیمارستان‌ها و حوزه درمان بهبود می‌یابد؛ بنابراین مسئله عقب‌ماندگی بیمه‌ها یک چالش اقتصادی است که با پیگیری‌های رئیس‌جمهوری و معاون اول رئیس‌جمهوری، دنبال می شود.