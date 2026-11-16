به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام اسدلله رضوانی ظهر دوشنبه در دیدار با جمعی از مبلغان و مبلغان طرح امین و طلاب شهرستان البرز، با تأکید بر نقش روحانیت در عرصه فرهنگی و تربیتی اظهار کرد: امروز ذهن، باور و هویت نسل جوان یکی از عرصه‌های اصلی مواجهه فرهنگی است و نوجوانان و جوانان در معرض حجم گسترده‌ای از شبهات و پیام‌های رسانه‌ای قرار دارند.

وی افزود: در چنین شرایطی، مسئولیت مبلغان و مربیان دینی در تبیین حقایق و تقویت اعتقادات دینی بیش از گذشته اهمیت دارد و لازم است ارتباطی مؤثر و صمیمی با نسل نوجوان برقرار کنند.

امام جمعه شهرستان البرز با تأکید بر ضرورت شناخت دغدغه‌ها و نیازهای فکری جوانان تصریح کرد: مبلغان باید با زبان روز، منطق و گفت‌وگوی اقناعی، زمینه تعمیق باورهای دینی و تقویت هویت اسلامی و انقلابی نسل جوان را فراهم کنند.

رضوانی همچنین بهره‌گیری از ظرفیت مدارس و مساجد و برقراری ارتباط مستقیم با خانواده‌ها را از الزامات اثربخشی فعالیت‌های تبلیغی و تربیتی دانست.