۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۹:۰۶

امام جمعه مریوان: آموزش‌های قرآنی و مهارتی برای جوانان تقویت شود

مریوان- امام جمعه مریوان بر ضرورت توسعه آموزش‌های قرآنی، فرهنگی و مهارت‌آموزی برای جوانان تاکید کرد و خواستار گسترش همکاری‌های فرهنگی میان نهادهای دینی و تبلیغی در شهرستان شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا مصطفی شیرزادی صبح چهارشنبه در دیدار با حجت‌الاسلام والمسلمین میلاد رضوانی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی این شهرستان، بر ضرورت توجه جدی به مسائل فرهنگی و تربیتی نسل جوان تاکید کرد.

وی با اشاره به نقش مهم نهادهای فرهنگی و دینی در هدایت جامعه اظهار کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند تقویت آموزش‌های قرآنی، اخلاقی و مهارت‌آموزی برای جوانان هستیم تا زمینه شکوفایی استعدادها و ارتقای فرهنگی جامعه فراهم شود.

امام جمعه مریوان همچنین خواستار تعامل و همکاری مستمر میان سازمان تبلیغات اسلامی، روحانیون و مراکز فرهنگی شهرستان شد و افزود: استفاده از ظرفیت‌های مردمی و مذهبی می‌تواند در کاهش آسیب‌های اجتماعی و تقویت ارزش‌های دینی مؤثر باشد.

تاکید بر اجرای برنامه‌های نوین فرهنگی برای جوانان

رئیس اداره تبلیغات اسلامی مریوان نیز در این دیدار با تشریح برنامه‌های فرهنگی و قرآنی این نهاد، گفت: اجرای برنامه‌های متناسب با نیازهای روز جامعه، به‌ویژه برای نسل جوان، از اولویت‌های مهم سازمان تبلیغات اسلامی است.

حجت‌الاسلام میلاد رضوانی افزود: بهره‌گیری از ظرفیت مساجد، مراکز فرهنگی و مجموعه‌های دینی شهرستان می‌تواند نقش مهمی در توسعه فعالیت‌های فرهنگی و قرآنی داشته باشد.

وی ادامه داد: سازمان تبلیغات اسلامی تلاش می‌کند با رویکردی نو و متناسب با نیاز مخاطبان، زمینه حضور گسترده‌تر جوانان در برنامه‌های فرهنگی و دینی را فراهم کند.

در پایان این دیدار، دو طرف بر تداوم تعاملات و هماهنگی‌ها برای اجرای برنامه‌های مشترک فرهنگی، دینی و قرآنی با محوریت جوانان شهرستان مریوان تاکید کردند.

کد مطلب 6835473

