به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا مصطفی شیرزادی صبح چهارشنبه در دیدار با حجتالاسلام والمسلمین میلاد رضوانی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی این شهرستان، بر ضرورت توجه جدی به مسائل فرهنگی و تربیتی نسل جوان تاکید کرد.
وی با اشاره به نقش مهم نهادهای فرهنگی و دینی در هدایت جامعه اظهار کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند تقویت آموزشهای قرآنی، اخلاقی و مهارتآموزی برای جوانان هستیم تا زمینه شکوفایی استعدادها و ارتقای فرهنگی جامعه فراهم شود.
امام جمعه مریوان همچنین خواستار تعامل و همکاری مستمر میان سازمان تبلیغات اسلامی، روحانیون و مراکز فرهنگی شهرستان شد و افزود: استفاده از ظرفیتهای مردمی و مذهبی میتواند در کاهش آسیبهای اجتماعی و تقویت ارزشهای دینی مؤثر باشد.
تاکید بر اجرای برنامههای نوین فرهنگی برای جوانان
رئیس اداره تبلیغات اسلامی مریوان نیز در این دیدار با تشریح برنامههای فرهنگی و قرآنی این نهاد، گفت: اجرای برنامههای متناسب با نیازهای روز جامعه، بهویژه برای نسل جوان، از اولویتهای مهم سازمان تبلیغات اسلامی است.
حجتالاسلام میلاد رضوانی افزود: بهرهگیری از ظرفیت مساجد، مراکز فرهنگی و مجموعههای دینی شهرستان میتواند نقش مهمی در توسعه فعالیتهای فرهنگی و قرآنی داشته باشد.
وی ادامه داد: سازمان تبلیغات اسلامی تلاش میکند با رویکردی نو و متناسب با نیاز مخاطبان، زمینه حضور گستردهتر جوانان در برنامههای فرهنگی و دینی را فراهم کند.
در پایان این دیدار، دو طرف بر تداوم تعاملات و هماهنگیها برای اجرای برنامههای مشترک فرهنگی، دینی و قرآنی با محوریت جوانان شهرستان مریوان تاکید کردند.
