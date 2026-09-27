امام جمعه گناوه: بانوان در خط مقدم جهاد فرهنگی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید عبدالهادی رکنی حسینی، ظهر یکشنبه در دیدار مدیر، معاونین،اساتید و جمعی از طلاب حوزه علمیه خواهران الزهرا(س) گناوه که به مناسبت هفته دفاع مقدس برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس و تجلیل از مجاهدت‌های رزمندگان اسلام، بر ضرورت تقویت نقش حوزه‌های علمیه خواهران در عرصه‌های فرهنگی، تبلیغی و تربیتی تأکید کرد.

نقش بانوان در دفاع مقدس و جهاد فرهنگی برجسته است

وی با اشاره به تقارن آغاز سال تحصیلی حوزه‌های علمیه با هفته دفاع مقدس و ایام بزرگداشت حضرت فاطمه معصومه(س)، اظهار کرد: امیدواریم به برکت وجود کریمه اهل‌بیت(ع)، همه شهدای عزیز از دوران دفاع مقدس تا جنگ‌های تحمیلی اخیر، فرماندهان شهید، امام شهید و امام راحل(ره) مشمول عنایات الهی قرار گیرند و ما نیز بتوانیم در مسیر اهداف و آرمان‌های شهدا گام برداریم.

حجت الاسلام رکنی حسینی با اشاره به جایگاه زنان در دوران هشت سال دفاع مقدس افزود: نقش بانوان، مادران شهدا و زنان ایثارگر در جبهه‌ها و پشت جبهه‌ها، نقشی بسیار مهم و اثرگذار بود که لازم است بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

وی تصریح کرد: زنان جامعه اسلامی در عرصه‌های مقاومت، دفاع مقدس، دشمن‌شناسی و مقابله با جنگ شناختی نقش برجسته‌ای دارند و حضور آنان در میدان‌های فرهنگی و اجتماعی می‌تواند در خنثی‌سازی توطئه‌های دشمن بسیار مؤثر باشد.

امام جمعه گناوه با اشاره به استمرار حضور مردم و بانوان در تجمعات و برنامه‌های شبانه اظهار کرد: حضور بانوان در عرصه‌های مختلف مقاومت، بیانگر مسئولیت مهم و اثرگذار جامعه زنان در دفاع از ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب اسلامی است.

وی ادامه داد: همان‌گونه که بانوان در دوران دفاع مقدس در کنار رزمندگان با دشمن متجاوز نقش‌آفرینی کردند، امروز نیز می‌توانند در مقابله با جنگ نرم، جنگ رسانه‌ای، عملیات روانی و جنگ شناختی دشمن، به‌عنوان افسران خط مقدم این عرصه حضور داشته باشند.

هویت ملی و دینی، سرمایه راهبردی کشور است

حجت الاسلام رکنی حسینی با اشاره به آغاز سال تحصیلی مدارس، دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه، بر ضرورت توجه مراکز آموزشی به رهنمودهای رهبر انقلاب درباره علم، تقوا و هویت ملی تأکید کرد.

امام جمعه و مؤسس حوزه‌های علمیه شهرستان گناوه بیان کرد: مجهز شدن طالبان علم به علم و تقوا و توجه به هویت ملی، از نکات مهمی است که باید در مراکز آموزشی، اعم از حوزه‌های علمیه، دانشگاه‌ها و آموزش و پرورش مورد توجه قرار گیرد.

امام جمعه گناوه با تأکید بر اینکه هویت ملی، پرچم و فرهنگ کشور از سرمایه‌های مهم جامعه اسلامی است، گفت: امروز دشمن هویت ملی، پرچم و فرهنگ ما را هدف قرار داده است و مراکز آموزشی باید با برنامه‌ریزی دقیق، زمینه تقویت هویت دینی و ملی نسل جوان را فراهم کنند.

وی افزود: حوزه‌های علمیه خواهران با توجه به جایگاه مهم خود در تعلیم و تربیت و برخورداری از ظرفیت ارزشمند بانوان فرهیخته، مسئولیت سنگینی در عرصه فرهنگ‌سازی، تربیت نسل آینده و مقابله با آسیب‌های فرهنگی بر عهده دارند.

هدایت نسل جوان با اخلاق، سعه صدر و شناخت مخاطب

حجت الاسلام رکنی حسینی با تأکید بر اهمیت رسالت تبلیغی حوزه‌های علمیه، آیه ۱۲۲ سوره توبه را یادآور شد و گفت: خداوند متعال در قرآن کریم بر ضرورت تفقه در دین و بازگشت عالمان برای آگاه‌سازی و هدایت جامعه تأکید فرموده است.

امام جمعه و مؤسس حوزه‌های علمیه شهرستان گناوه افزود: هدف از فراگیری معارف دینی، تنها کسب علم نیست، بلکه عالمان دینی وظیفه دارند پس از آشنایی عمیق با مبانی دینی و معرفتی، جامعه را در مسیر هدایت الهی قرار دهند و مردم را با معارف دین و مکتب اهل‌بیت(ع) آشنا کنند.

وی خاطرنشان کرد: جامعه امروز نیازمند تلاش فرهنگی بیشتر، همکاری مسئولان و نهادهای فرهنگی و نهادینه‌سازی معارف دینی و اخلاقی است تا بتوان در برابر آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی ایستادگی کرد.

تأکید بر وحدت و همبستگی در برابر تهدیدهای دشمن

امام جمعه گناوه با اشاره به دستاوردهای دوران دفاع مقدس و مقاومت، بر ضرورت حفظ وحدت، انسجام و همبستگی ملی تأکید کرد.

وی با اشاره به تهدیدها و فشارهای دشمن در عرصه‌های مختلف، اظهار کرد: ملت ایران با اتکا به اتحاد، انسجام و حضور مردم در صحنه‌های مختلف، مسیر مقاومت و دفاع از کشور را دنبال کرده است و تلاش‌های دشمن در عرصه‌های نظامی، اقتصادی و امنیتی نتوانسته است اهداف مورد نظر آنان را محقق کند.

حجت الاسلام رکنی حسینی افزود: مسئولان و قوای سه‌گانه نیز باید با تلاش، همدلی و ارائه راهکارهای مناسب، در برابر تهدیدها و فشارها ایستادگی کنند و برای حل مشکلات و تحقق اهداف کشور گام بردارند.

امام جمعه گناوه با اشاره به روایت پیامبر اکرم(ص) خطاب به امیرالمؤمنین علی(ع) درباره فضیلت هدایت انسان‌ها، خاطرنشان کرد: هدایت حتی یک انسان، ارزشی بسیار بزرگ دارد و این موضوع اهمیت رسالت تبلیغی و تربیتی حوزه‌های علمیه را نشان می‌دهد.

وی با تأکید بر ضرورت حضور مؤثر طلاب و مبلغان خواهر در مدارس دخترانه، اظهار کرد: یکی از عرصه‌های مهم فعالیت حوزه‌های علمیه خواهران، مدارس و محیط‌های آموزشی است که با توجه به شرایط فرهنگی و اجتماعی نسل جدید، نیازمند برنامه‌ریزی، صبوری و شناخت دقیق مخاطبان است.

رکنی حسینی تصریح کرد: مبلغ و مربی دینی باید با اخلاق نیکو، سعه صدر، بردباری و درک شرایط مخاطب، زمینه ارتباط مؤثر با دانش‌آموزان را فراهم کند؛ چراکه بسیاری از نوجوانان و جوانان در معرض پیام‌ها و محتواهای فضای مجازی قرار دارند و ممکن است نسبت به برخی مسائل دینی و فرهنگی نگرش متفاوتی داشته باشند.

وی افزود: برخوردهای تند و ناآگاهانه نمی‌تواند زمینه‌ساز هدایت مؤثر باشد، بلکه باید با رفتار شایسته، گفتار مناسب و شناخت روحیات نسل جوان، اعتماد آنان را جلب کرد و زمینه آشنایی بیشترشان با معارف دینی را فراهم ساخت.

امام جمعه گناوه با اشاره به فعالیت مبلغان طرح امین در مدارس، بر ضرورت تقویت حضور آنان و افزایش همکاری با مدیران و مجموعه‌های آموزشی تأکید کرد و گفت: مبلغان دینی باید با بهره‌گیری از ابزار اخلاق و تبلیغ مؤثر، در برابر تلاش دشمن برای تغییر باورها و تضعیف اعتقادات دینی جوانان نقش‌آفرینی کنند.

ضرورت تقویت پذیرش طلبه و حمایت از حوزه‌های علمیه

حجت الاسلام رکنی حسینی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت جذب و پذیرش طلاب، بر ضرورت توجه به شرایط فرهنگی و اجتماعی داوطلبان ورود به حوزه‌های علمیه تأکید کرد.

وی با بیان اینکه فرآیند هدایت و تربیت افراد باید با سعه صدر و نگاه تربیتی همراه باشد، اظهار کرد: کسی که سال‌ها در فضای فرهنگی متفاوتی زندگی کرده و اکنون تصمیم گرفته است در مسیر طلبگی و کسب معارف دینی قرار گیرد، نیازمند همراهی، راهنمایی و فرصت رشد است.

امام جمعه گناوه با اشاره به نمونه‌هایی از زندگی علمای بزرگ، از جمله مرحوم جهانگیرخان قشقایی، خاطرنشان کرد: گاهی یک برخورد مناسب، یک سخن حکیمانه یا یک راهنمایی دلسوزانه می‌تواند مسیر زندگی انسان را تغییر دهد و او را در مسیر علم، معنویت و خدمت به دین قرار دهد.

حجت الاسلام رکنی حسینی با تأکید بر اینکه حوزه‌های علمیه باید در کنار توجه به ضوابط پذیرش، به ظرفیت‌های تربیتی افراد نیز توجه داشته باشند، افزود: نقش حوزه، هدایتگری و فراهم کردن زمینه رشد علمی، اخلاقی و معنوی طلاب است و این رسالت با برخورد شایسته و نگاه دلسوزانه محقق می‌شود.

وی با اشاره به اهمیت جذب در حوزه‌های علمیه، به‌ویژه حوزه‌های برادران، خاطرنشان کرد: لازم است با فرهنگ‌سازی و تبیین جایگاه و رسالت روحانیت، زمینه تقویت این مسیر فراهم شود.

امام جمعه گناوه با قدردانی از فعالیت حوزه علمیه خواهران الزهرا(س)، بر ضرورت حمایت از این مرکز و تقویت زمینه جذب و تربیت طلاب تأکید کرد.

تقوا، معنویت و صیانت از آبروی مردم از وظایف مبلغان است

حجت الاسلام رکنی حسینی در ادامه با تأکید بر ضرورت تقویت ارتباط معنوی طلاب با خداوند متعال، اظهار کرد: علم‌آموزی در حوزه‌های علمیه باید با تقوا، تهذیب نفس، سحرخیزی و اهتمام به عبادات همراه باشد و طلاب باید ارتباط معنوی خود را با خداوند و حضرت ولی‌عصر(عج) تقویت کنند و تقوا را سرلوحه زندگی فردی و اجتماعی خود قرار دهند.

امام جمعه گناوه با بیان اینکه مبلغان دینی باید پیش از دعوت دیگران به اخلاق و تقوا، خود الگوی عملی این ارزش‌ها باشند، بر ضرورت توجه به آسیب‌های اخلاقی و اجتماعی جامعه تأکید کرد.

وی افزود: یکی از وظایف مهم حوزه‌های علمیه، تبیین معارف دینی و یادآوری منکرات اخلاقی و اجتماعی است؛ چراکه نباید منکرات را تنها در یک مصداق خاص محدود کرد.

حجت الاسلام رکنی حسینی با اشاره به آسیب‌هایی همچون غیبت، تهمت، افترا و تعرض به آبروی افراد تصریح کرد: صیانت از آبروی مردم و پرهیز از تهمت و افترا، از آموزه‌های مهم دینی است و حوزه‌های علمیه باید در این زمینه پیشگام باشند و با تبیین صحیح امر به معروف و نهی از منکر، زمینه ارتقای اخلاق اجتماعی را فراهم کنند.

در این دیدار، مدیر حوزه علمیه خواهران الزهرا(س) گزارشی از فعالیت‌های این مرکز ارائه کرد و اساتید حوزه نیز به بیان برخی دغدغه‌ها، مسائل و دیدگاه‌های خود در زمینه فعالیت‌های آموزشی، تربیتی و تبلیغی پرداختند.

در این دیدار، حاضران ضمن تبادل نظر درباره مسائل آموزشی و تربیتی حوزه علمیه خواهران، بر ضرورت تقویت همکاری‌های فرهنگی و تبلیغی، به‌ویژه در زمینه فعالیت مبلغان طرح امین و ارتباط مؤثرتر با مدارس دخترانه شهرستان گناوه تأکید کردند.