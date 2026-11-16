به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا صفی‌خانی ظهر دوشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان تاکستان با اشاره به بررسی مسائل اقتصادی و تولیدی این شهرستان اظهار کرد: در این نشست موضوعات مرتبط با تنظیم بازار، مشکلات واحدهای صنعتی و کشاورزی و راهکارهای تأمین انرژی مورد نیاز بخش تولید در ماه‌های آینده بررسی و برای آن‌ها تصمیماتی اتخاذ شد.

وی یکی از مصوبات مهم این جلسه را تکمیل ذخیره‌سازی سوخت مورد نیاز واحدهای صنعتی و کشاورزی عنوان کرد و افزود: سوخت مورد نیاز برای این بخش‌ها تأمین شده و واحدهای مربوط باید با پیگیری خرید و تکمیل ظرفیت مخازن ذخیره‌سازی، آمادگی لازم را برای فصل زمستان فراهم کنند تا روند تولید با اختلال مواجه نشود.

خرید تضمینی کشمش با تأمین تسهیلات آغاز می‌شود

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار قزوین با اشاره به اهمیت انگور و کشمش در اقتصاد کشاورزی تاکستان بیان کرد: کشمش یکی از مهم‌ترین محصولات این شهرستان است و برای حمایت از باغداران و ساماندهی بازار آن، ظرفیت سازمان تعاون روستایی و صندوق کشمش استان و شهرستان فعال شده است.

صفی‌خانی ادامه داد: قیمت خرید تضمینی کشمش تعیین شده و به تأیید وزارت جهاد کشاورزی رسیده است؛ همچنین مراحل نهایی تأمین تسهیلات مورد نیاز تعاون روستایی در حال انجام است تا پس از تخصیص منابع، عملیات خرید تضمینی از کشاورزان در آینده نزدیک آغاز شود.

وی با تأکید بر ضرورت حمایت از تولیدکنندگان محصولات باغی خاطرنشان کرد: استفاده از ظرفیت‌های موجود و ورود هدفمند به بازار کشمش می‌تواند به ساماندهی فروش محصول و حمایت از درآمد باغداران شهرستان کمک کند.

ایجاد بازارچه‌های محلی و تسریع در توسعه منطقه ویژه اقتصادی

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار قزوین همچنین از تصویب ایجاد بازارچه‌های محلی و فروشگاه‌هایی با مدیریت شهرداری خبر داد و گفت: هدف از این طرح، فراهم کردن امکان عرضه مستقیم محصولات کشاورزی و کالاهای اساسی از مزرعه تا محل مصرف و دسترسی مردم به این اقلام با قیمت مناسب‌تر است.

صفی‌خانی با اشاره به ظرفیت منطقه ویژه اقتصادی تاکستان نیز اظهار کرد: تسریع در عملیات اجرایی این منطقه از دیگر موضوعات مطرح‌شده در جلسه بود و مقرر شد شرکت شهرک‌های صنعتی علاوه بر اجرای دیوارکشی، عملیات محوطه‌سازی را نیز پیگیری کند تا زمینه بهره‌برداری سریع‌تر از این ظرفیت اقتصادی فراهم شود.

وی در پایان با اشاره به جمع‌بندی مسائل و پیشنهادهای مطرح‌شده در شورای اداری تاکستان، بر ضرورت پیگیری مصوبات از سوی دستگاه‌های اجرایی و استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی شهرستان برای پشتیبانی از تولید و بهبود وضعیت معیشتی مردم تأکید کرد.

