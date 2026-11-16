به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی گروه مستند روایت فتح، مستند «سلاح سرد» به کارگردانی توحید ابراهیمی و تهیه‌کنندگی محمدرسول ظهیری به مرحله صداگذاری و اصلاح رنگ رسید.

مستند «سلاح سرد» به تحریم اقتصادی کالا توسط مردم دنیا می‌پردازد، همان کاری که اسرائیل و آمریکا با مردم جهان کرده است. در جهانی که شرکت‌های چندملیتی مرزهای قدرت را جابه‌جا کرده‌اند، خریدن یا نخریدن یک کالا فقط یک انتخاب اقتصادی نیست بلکه داستان سلاحی است که نه گلوله دارد و نه ارتش. این سلاح می‌تواند اقتصاد، سیاست و معادلات قدرت را به چالش بکشد.

طراحی لوگوی این مستند را عرفان بهمنی برعهده داشته است.

عوامل مستند «سلاح سرد» عبارتند از تهیه‌کننده: محمدرسول ظهیری، طراح و کارگردان: توحید ابراهیمی، سیناپس اولیه: حامد ناصریان، نویسندگان: توحید ابراهیمی و جواد رضایی کلانتری، پژوهش: علی اعتدادی و توحید ابراهیمی، آرشیویابی: عرفان رعنایی، مدیرتولید: محمد محنتیان، تدوین، صداگذاری و امور گرافیکی: جواد رضایی کلانتری، گوینده متن: حمید محمدی، هوش‌ مصنوعی: محمدحسین تراب‌زاده، روابط عمومی: سپیده شریعت رضوی، طراحی لوگو: عرفان بهمنی و با تشکر از: محمدعلی شعبانی و عبدالحسین بدرلو.

«سلاح سرد» متقاضی حضور در بیستمین جشنواره بین‌المللی «سینماحقیقت» است.