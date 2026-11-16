به گزارش خبرگزاری مهر، حمید داودآبادی نویسنده کتاب «راز احمد» با اعلام خبر انتشار PDF کتاب «راز احمد» اظهار داشت: به دلیل خودداری ناشران از انتشار این کتاب به دلایل مختلف، نسخه کامل آن به‌صورت رایگان در اختیار علاقه‌مندان قرار گرفته است.

این کتاب به ماجرای ربایش حاج احمد متوسلیان، تقی رستگار، کاظم اخوان و سیدمحسن موسوی در ۱۳ تیر ۱۳۶۱ در بیروت و چگونگی ورود نویسنده به این پرونده و بیش از ۳۰ سال پیگیری سرنوشت این افراد می‌پردازد.

از دیگر محورهای این اثر می‌توان به خاطرات و حوادث منجر به نگارش کتاب‌های «کمین جولای ۸۲»، «۳۷ سال»، «من متوسلیان را کشتم»، «ران آراد»، «سرهنگ ربایی»، «دیوید دوج»، «راز احمد» و «برادر احمد» اشاره کرد.

داودآبادی در معرفی این کتاب، پرسش‌هایی درباره موانع روشن شدن سرنوشت چهار ایرانی ربوده‌شده در لبنان، ادعاهای مطرح‌شده درباره وضعیت آنان، انتشار اخبار نادرست و روایت‌های مختلف درباره سرنوشتشان مطرح کرده است.

وی همچنین به موضوع اظهارات سردار شهید حاج قاسم سلیمانی درباره سرنوشت این افراد و تبادل پیکرهای آنان پرداخته و پرسش‌هایی درباره سرنوشت پیکر این چهار ایرانی مطرح کرده است.

نسخه کامل PDF کتاب «راز احمد؛ جلد دوم» به‌صورت رایگان در کانال «یاد یاران» در پیام‌رسان‌های ایتا، تلگرام و بله منتشر شده است.

علاقه‌مندان برای دریافت کتاب می‌توانند به نشانی @hdavodabadi مراجعه کنند. همچنین داودآبادی از مخاطبان خواسته است دیدگاه‌های خود درباره این اثر را از طریق نشانی @davodabadi۶۱ در پیام‌رسان‌های ایتا، تلگرام و بله ارسال کنند.