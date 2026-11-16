به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی خانه تئاتر، در پی برگزاری نشست رسمی هیئت‌مدیره دوره‌های یازدهم و دوازدهم انجمن گریم و ماسک خانه تئاتر، ترکیب هیئت‌رئیسه دوره جدید این انجمن مشخص شد و بهاره اسدی به عنوان رئیس انجمن انتخاب شد. همچنین کانون دستیاران کارگردان و برنامه ریزان خانه تئاتر اعضا هیئت مدیره خود را انتخاب کرد و علی نصر رئیس هیئت مدیره کانون دستیاران کارگردان خانه تئاتر شد.

نشست رسمی هیئت‌مدیره دوره یازدهم و دوازدهم انجمن گریم و ماسک، روز یکشنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۵ در عمارت خانه تئاتر برگزار شد.

در ابتدای این نشست، از تلاش‌ها و فعالیت‌های هیئت‌مدیره دوره یازدهم و همچنین مدیریت اداری و روابط عمومی خانه تئاتر تجلیل به عمل آمد.

در ادامه، فریبا نورشعاع حسینی رئیس هیئت‌مدیره دوره یازدهم انجمن، ضمن تبریک به اعضای منتخب دوره دوازدهم، بر ضرورت تقویت نگاه صنفی در فعالیت‌های انجمن و حمایت از نیروهای جوان تأکید کرد. وی همچنین مستندات و اقلام مرتبط با انجمن، از جمله هارد دیسک، مهر و سایر ملزومات را به بازرس اصلی انجمن تحویل داد.

پس از ثبت عکس یادبود، اعضای هیئت‌مدیره دوره دوازدهم نخستین نشست رسمی خود را برگزار کردند و طی گفتگو و رأی‌گیری، ترکیب هیئت‌رئیسه جدید انجمن به شرح زیر معرفی شد:

بهاره اسدی: رئیس، نوید فرح‌مرزی: نایب‌رئیس، حمیدرضا قاسمی: عضو اصلی و متین قادری: عضو جانشین.

در این نشست، امیر قادری، بازرس اصلی انجمن گریم و ماسک نیز حضور داشت.

همچنین در اولین جلسه دوره چهارم هیئت مدیره کانون دستیاران کارگردان و برنامه ریزان بعد از برگزاری مجمع عادی و فوق العاده ۹ آبان ۱۴۰۵ در روز شنبه ۱۶ آبان ۱۴۰۵ برگزار شد.

در ابتدا با هماهنگی بازرس اصلی قاسم غضنفری، هادی بادپا به عنوان رئیس سنی برگزیده و انتخابات داخلی هیئت مدیره برگزار و نتایج بدین شرح اعلام شد:

رئیس هیئت مدیره: علی نصر، نایب رئیس: آرش فصیح، دبیر اداری و مالی: پریسا گودرزی، روابط عمومی و سخنگو : هادی بادپا و منشی: بهاره خالقی.

همچنین محمدعلی گودرزیانی، روژان کردنژاد و علی زارعی اعضای علی البدل هیئت مدیره و بازرس در جلسه حضور داشتند.