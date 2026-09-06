به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی خانه تئاتر، دور دوم مجمع عمومی عادی سالانه و انتخابات انجمن بازیگران خانه تئاتر، شنبه ۱۴ شهریور ۱۴۰۵ با حضور اعضای این انجمن در تماشاخانه سنگلج برگزار شد.
این نشست پس از انتخاب هیئترئیسه مجمع آغاز به کار کرد. در ابتدای جلسه، اعضای حاضر نسبت به انتخاب اعضای هیئترئیسه اقدام کردند که بر این اساس، مجید قناد به عنوان رئیس جلسه، امیرکاوه آهنینجان به عنوان ناظر جلسه و الهام یگانی به عنوان منشی جلسه انتخاب شدند.
همچنین این مجمع با حضور مهدی قلعه بازرس خانه تئاتر، برگزار شد و پس از آغاز رسمی جلسه، گزارش عملکرد هیئتمدیره، گزارش مالی و گزارش بازرس ارائه شد.
در ادامه، نامزدهای حضور در هیئتمدیره و بازرسان انجمن بازیگران خانه تئاتر با حضور پشت تریبون، دیدگاهها، برنامهها و نقطهنظرات خود را با اعضای حاضر در میان گذاشتند.
در جریان این انتخابات، پس از معرفی نامزدها و برگزاری رأیگیری، ترکیب جدید هیئتمدیره انجمن بازیگران خانه تئاتر مشخص شد. همچنین پیش از رأیگیری، علیرضا آرا و شقایق مسافر از ادامه حضور در بخش نامزدی انتخابات انصراف دادند.
بر اساس نتایج اعلامشده، اعضای اصلی هیئتمدیره انجمن بازیگران خانه تئاتر به ترتیب آرا به شرح زیر هستند:
۱- بهرام ابراهیمی با ۱۷۴ رأی
۲- شهره سلطانی با ۱۶۵ رأی
۳- آرش فلاحتپیشه با ۱۵۳ رأی
۴- ناصر آویژه با ۱۴۸ رأی
۵- مریم رحیمی با ۱۴۵ رأی
۶- مسعود میرطاهری با ۱۴۲ رأی
۷- بهرام شاهمحمدلو با ۱۲۱ رأی
همچنین گیلدا حمیدی با ۱۱۸ رأی به عنوان نفر اول علیالبدل، بهرام سرورینژاد با ۹۴ رأی به عنوان نفر دوم علیالبدل و بهنام شرفی با ۹۰ رای به عنوان نفر سوم علیالبدل هیئتمدیره معرفی شدند.
در بخش انتخابات بازرسان انجمن بازیگران خانه تئاتر نیز، پس از برگزاری رأیگیری، نتایج به شرح زیر اعلام شد:
- پرستو کرمی با ۱۵۹ رأی، بازرس اصلی اول
- حامد آقایی با ۱۳۰ رأی، بازرس اصلی دوم
- فرهاد شریفی با ۱۲۷ رأی، بازرس علیالبدل
مجمع عمومی و انتخابات انجمن بازیگران خانه تئاتر در فضایی صنفی و با مشارکت اعضای این انجمن برگزار شد و اعضای جدید هیئتمدیره و بازرسان، فعالیت خود را برای دوره پیشرو آغاز میکنند.
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