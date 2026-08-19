به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کانون روابط عمومی و تبلیغات تئاتر، مجمع عمومی کانون روابط عمومی و تبلیغات تئاتر برگزار شد و اعضای جدید هیئت‌مدیره و بازرسان کانون با رای اعضای مجمع انتخاب و معرفی شدند.

بر اساس آرای اعضای حاضر در مجمع، امیر قالیچی، مریم رودبارانی و محمد وفایی به عنوان اعضای اصلی هیئت‌مدیره کانون روابط عمومی و تبلیغات تئاتر و همچنین محمدرضا ایمانیان و زهرا شایان‌فر به عنوان اعضای علی‌البدل هیئت‌مدیره انتخاب شدند.

در بخش بازرسی نیز محسن بیده به عنوان بازرس اصلی و پیام احمدی‌کاشانی به عنوان بازرس علی‌البدل کانون انتخاب شدند.

در ادامه، نخستین جلسه هیئت مدیره کانون روابط عمومی و تبلیغات تئاتر روز دوشنبه ۲۶ مرداد با حضور اعضای اصلی و علی‌البدل هیئت‌مدیره و بازرس کانون برگزار شد. در این جلسه، امیر قالیچی به عنوان رئیس هیئت‌مدیره و مریم رودبارانی به عنوان نایب‌رئیس کانون انتخاب شدند.

در این جلسه همچنین درباره مسائل و موضوعات مرتبط با فعالیت‌های کانون و برنامه‌های دوره جدید بحث و تبادل نظر شد.

کانون روابط عمومی و تبلیغات تئاتر با هدف تقویت ارتباط میان فعالان حوزه روابط عمومی و تبلیغات تئاتر و توسعه فعالیت‌های حرفه‌ای این حوزه در خانه تئاتر فعالیت می‌کند.