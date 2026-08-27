۸۰۰ قطعه زمین طرح جوانی جمعیت در ساوه و زرندیه آماده واگذاری است

به گزارش خبرنگارمهر،حجتالاسلام محمد سبزی ظهر پنجشنبه در نشست با خبرنگاران اظهار کرد: قانون نهضت ملی مسکن و قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در سال ۱۴۰۰ تصویب شده و پذیرفتنی نیست با گذشت چند سال، مردم همچنان در انتظار اجرای این قوانین باشند.
وی افزود: در ساوه تاکنون حدود ۲ هزار واحد مسکونی تحویل شده، اما روند اجرای برخی پروژهها به دلیل عملکرد نامناسب پیمانکاران و افزایش شدید هزینهها طولانی شد و مردم در نهایت واحدها را با قیمت بالاتری تحویل گرفتند.
نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس با بیان اینکه این منطقه از ظرفیت مناسبی برای تأمین زمین برخوردار است، گفت: بیشترین زمین را برای ساخت مسکن داریم و جای سوال است چرا این زمینها را در اختیار مردم قرار نمیدهیم.
وی افزود: در طرح جوانی جمعیت ۸۰۰ قطعه زمین آماده واگذاری است که نزدیک به ۲۰۰ قطعه آن آماده تحویل شده، اما از متقاضیان پس از سه سال انتظار، حدود یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان مطالبه میشود.
حجت الاسلام سبزی ادامه داد: نسبت به این قیمت اعتراض کردهایم و با مسئولان وزارت راه و شهرسازی نیز مکاتباتی انجام شده تا قیمتها اصلاح شود.
وی با اشاره به واگذاری زمین به صورت رایگان و دریافت وام ۸۵۰ میلیون تومانی گفت: متقاضیان میتوانند از تسهیلات ۲۰۰ میلیون تومانی صندوق مسکن استفاده کنند، برای دهکهای یک تا چهار نیز امکان پرداخت تا ۴۰۰ میلیون تومان تسهیلات بلاعوض وجود دارد.
نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس اضافه کرد: حتی پیشنهاد شده است به جای این رقم، از تسهیلات روستایی ۵۰۰ میلیون تومانی با نرخ پنج درصد استفاده شود تا مردم بتوانند با توان مالی بیشتری اقدام به ساخت کنند.
وی بیان کرد: مردم میتوانند در قالب تعاونی مسکن اقدام به ساخت کنند و راه و شهرسازی نیز بر فرآیند ساخت نظارت داشته باشد، این روش میتواند هم هزینهها را کاهش دهد و هم سرعت ساخت را افزایش دهد.
ضرورت اصلاح روند اجرای پروژههای مسکن
حجتالاسلام سبزی با انتقاد از عملکرد دستگاه متولی مسکن گفت: سال ۱۳۹۹ که پروژهها کلنگزنی شد، شرایط تورمی امروز وجود نداشت و حتی مصالح خریداری و دپو شده بود، اما با افزایش قیمتها، عملیات ساخت با تأخیر مواجه شد و طولانی شدن پروژهها هزینه بیشتری را به مردم تحمیل کرد.
نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس با اشاره به وضعیت منابع آبی منطقه اظهار کرد: ساوه و زرندیه در منطقهای خشک قرار دارند و تأمین آب پایدار یکی از مهمترین دغدغههای مردم است.
وی گفت: منطقه از نظر برخورداری از آب ژرف ظرفیت دارد و باید این موضوع به صورت جدی دنبال شود.
حجت الاسلام سبزی با اشاره به پروژه انتقال آب از سد کوچری افزود: این پروژه حدود ۷۰ درصد پیشرفت دارد و تاکنون حدود ۳۵ کیلومتر خط انتقال اجرا شده که قرار است به بهرهبرداری برسد.
وی بیان کرد: برای ادامه لولهگذاری نیز حدود ۷۰۰ میلیارد تومان در بودجه امسال پیشبینی شده است.
نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسلامی گفت: ۱۹ حلقه چاه برای تأمین آب حفر شده، اما برای وارد مدار شدن آنها حدود ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است.
حجت الاسلام با بیان اینکه پیشنهاد می شود صنایع بزرگ در تأمین لولههای مورد نیاز انتقال آب شرب مشارکت کنند و افزود: آب شرب نباید صرف مصارف صنعتی شود و صنایع باید به سمت استفاده از پساب بروند.
شهرداریها نباید آب زیرزمینی مصرف کنند
وی با تأکید بر ضرورت استفاده از پساب گفت: شبکه فاضلاب و تصفیهخانه باید تکمیل شود تا بتوان از ظرفیت پساب برای مصارف صنعتی و خدماتی استفاده کرد.
حجت الاسلام سبزی افزود: تصفیهخانه فعلی و پروژههای مرتبط حدود ۳۰ درصد پیشرفت دارند و باید روند اجرای آنها سرعت بگیرد.
وی با اشاره به ظرفیت تولید پساب در منطقه گفت: ساوه حدود ۶۰۰ و زرندیه حدود ۳۰۰ لیتر بر ثانیه پساب تولید میکنند که ظرفیت قابل توجهی برای تأمین نیاز صنایع است.
نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس تأکید کرد: شهرداریها نباید از آب زیرزمینی استفاده کنند و باید برای مصارف مورد نیاز خود به سمت منابع جایگزین و پساب حرکت کنند.
هدررفت ۱۲۰ میلیون مترمکعب آب؛ پرونده به دستگاه قضایی رسید
نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از مدیریت منابع آب گفت: سال ۱۴۰۱ حدود ۱۲۰ میلیون مترمکعب آب در یک سال هدر رفته است که در این زمینه شکایت کردهایم.
وی افزود: بازرسی، تخلف را تأیید کرده و موضوع برای رسیدگی در دستگاه قضایی قرار گرفته است و کسانی که در این زمینه تخلف یا قصور داشتهاند باید پاسخگو باشند.
نماینده مردم ساوه و زرندیه تصریح کرد: آب سد حق کشاورزان است و باید با مدیریت صحیح، از این منابع به بهترین شکل استفاده شود.
وی اضافه کرد: اگر سد به طور کامل آبگیری شود و منابع آن درست مدیریت شود، میتوان تا حدود ۱۰ سال از این ظرفیت بهره برد.
سایه بانکهای خصوصی و شرکتهای دولتی باید از تولید برداشته شود
حجتالاسلام سبزی با انتقاد از نقش برخی مجموعههای اقتصادی در ایجاد مشکلات تولید و اشتغال گفت: سایه بانکهای خصوصی و شرکتهای دولتی باید قطع شود.
وی تأکید کرد: منابع و ظرفیتهای اقتصادی باید در مسیر تولید، اشتغال و حل مشکلات مردم قرار گیرد و مدیران نیز باید در برابر عملکرد خود پاسخگو باشند.
حراستها نباید زیر سایه مدیران باشند.
حجتالاسلام سبزی در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از ساختار نظارتی دستگاههای اجرایی گفت: حراستها وظیفه جلوگیری از تخلفات را دارند و دستگاههای نظارتی باید در برابر تخلفات ورود کنند.
وی افزود: وقتی مدیران حراست توسط مدیران همان دستگاه منصوب میشوند، طبیعتاً ممکن است نتوانند به تخلفات مدیر مربوطه ورود جدی داشته باشند.
نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسلامی گفت: این ساختار باید اصلاح شود و حراستها باید استقلال بیشتری پیدا کنند تا بتوانند بدون ملاحظه و وابستگی سازمانی، وظیفه نظارتی خود را انجام دهند.
وی بیان کرد: دستگاههای نظارتی نباید منتظر بمانند تا تخلف گسترده شود؛ بلکه باید از ابتدا وارد موضوع شوند و جلوی تخلف را بگیرند.
لزوم اتخاذ تصمیمگیریها با مشارکت نخبگان
وی همچنین از استفاده از ظرفیت هیأتهای اندیشهورز در حوزههای مختلف خبر داد و گفت: در موضوعاتی مانند مالیات، آموزش و پرورش و محیط زیست باید از نظرات کارشناسان و صاحبنظران استفاده شود.
وی افزود: حل مشکلات منطقه تنها با تصمیمهای اداری امکانپذیر نیست و باید ظرفیت کارشناسان، نخبگان و فعالان اجتماعی و اقتصادی نیز در تصمیمگیریها مورد استفاده قرار گیرد.
نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس گفت: ساوه و زرندیه زمین، ظرفیت صنعتی، منابع انسانی و ظرفیتهای اقتصادی قابل توجهی دارند؛ مسئله اصلی، استفاده درست از این ظرفیتها و پاسخگو کردن مدیران در برابر عملکردشان است.
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