به گزارش خبرنگار مهر، بهروز خلیلی عصر دوشنبه در نشست هماهنگی اجرای هوشمندسازی در سه حوزه گردشگری، صادرات و کشاورزی استان اظهار کرد: در بودجه سال ۱۴۰۶ نیز بر داشتن پیوست دانش‌بنیان تأکید شده و باید تلاش شود موضوع هوشمندسازی و دانش‌بنیان‌سازی در حوزه‌های مختلف مورد توجه قرار گیرد.



وی با بیان اینکه زیرساخت‌های دانش‌بنیان، از جمله تکمیل زیرساخت‌های نوآوری و شهرک زیست‌فناوری در استان اردبیل باید با جدیت و سرعت اجرایی شود، از اولویت سه طرح نرم‌افزاری در این حوزه خبر داد.



معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل افزود: هوشمندسازی کشاورزی، ایجاد هاب صادراتی دانش‌بنیان و اجرای هوشمندسازی گردشگری از جمله طرح‌هایی است که به‌صورت پایلوت کشوری در استان اجرا می‌شود.



خلیلی گفت: با اجرای این طرح‌ها تلاش می‌شود ارزش افزوده تولیدات کشاورزی افزایش یابد و زمینه توسعه صادرات و افزایش شمار گردشگران فراهم شود.