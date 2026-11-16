به گزارش خبرنگار مهر، محمد کرمانی عصر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران در سمنان با اشاره به همکاری اداره‌کل آموزش و پرورش و معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان سمنان اظهار کرد: طرح ملی «قاضی در مدرسه» در قالب برنامه‌های تحولی برای کاهش آسیب‌های اجتماعی و ارتقای آگاهی حقوقی دانش‌آموزان در ۱۳۵ واحد آموزشی استان به اجرا درآمده است.

وی با بیان اینکه آموزش‌های پیشگیرانه در دوران نوجوانی اهمیت ویژه‌ای دارد، افزود: در این طرح، قضات و کارشناسان حقوقی با حضور در مدارس، موضوعاتی از جمله مسئولیت کیفری نوجوانان، قوانین فضای مجازی، جرایم سایبری و پیامدهای قانونی ناهنجاری‌های اجتماعی را به زبان ساده برای دانش‌آموزان تشریح می‌کنند.

معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش استان سمنان با تأکید بر ضرورت آشنایی دانش‌آموزان با حقوق و تکالیف قانونی خود، گفت: افزایش سواد حقوقی نوجوانان می‌تواند در کاهش تخلفات و شکل‌گیری محیطی امن‌تر در مدارس و جامعه موثر باشد.

کرمانی ادامه داد: برگزاری نشست‌های تخصصی و جلسات پرسش و پاسخ با حضور قضات و کارشناسان حقوقی، فرصتی برای طرح دغدغه‌ها و رفع ابهامات قانونی دانش‌آموزان فراهم کرده و به تقویت فرهنگ قانون‌مداری در میان آنان کمک می‌کند.

وی ابراز امیدواری کرد: استمرار همکاری دستگاه قضایی و آموزش و پرورش استان، زمینه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و پرورش نسلی آگاه، مسئولیت پذیر و قانون‌مدار را فراهم کند.