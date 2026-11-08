به گزارش خبرگزاری مهر، فرزاد شعبانی اظهار کرد: این طرح با همکاری آموزش و پرورش، دادگستری و کانون وکلای استان البرز اجرا شده و دانش‌آموزان، معلمان و خانواده‌ها را با حقوق و مسئولیت‌های قانونی خود آشنا می‌کند.

وی افزود: در قالب این طرح، قضات و وکلا به‌صورت مستقیم با دانش‌آموزان ارتباط برقرار کرده و آموزش‌های کاربردی درباره قوانین شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها، جرایم اینترنتی، انتشار محتوای غیرمجاز و مسئولیت‌های قانونی کاربران ارائه می‌دهند.

مدیرکل آموزش و پرورش البرز با اشاره به آشنایی دانش‌آموزان با پیامدهای حقوقی رفتارهای پرخطر در فضای مجازی گفت: دانش‌آموزان در این برنامه فرصت دارند پرسش‌های خود را به‌صورت مستقیم با کارشناسان حقوقی مطرح کنند.

شعبانی یکی از ویژگی‌های این طرح را اجرای هم‌زمان آن در تعداد زیادی از مدارس دانست و تأکید کرد: طرح قاضی مدرسه اقدامی آموزشی و فرهنگی در راستای افزایش آگاهی حقوقی و پیشگیری از وقوع جرم در میان دانش‌آموزان است.