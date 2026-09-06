«قاضی مدرسه» در مدارس کرمان کلید خورد

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی قدیمی، در نشست هماهنگی اجرای طرح قاضی مدرسه در استان کرمان گفت: این طرح از برنامه‌های مهم مشترک قوه قضائیه و آموزش و پرورش در حوزه پیشگیری رشد مدار است و می‌تواند با ایجاد ارتباط مستقیم و موثر میان قضات و دانش‌آموزان، زمینه ارتقای آگاهی‌های حقوقی و اجتماعی نسل آینده را فراهم کند.

وی اظهارداشت: امسال برنامه ویژه‌ای برای اجرای طرح قاضی مدرسه در مدارس استان کرمان پیش‌بینی شده و تلاش می‌شود محتوای آموزشی متناسب با نیازهای روز دانش‌آموزان و آسیب‌های اجتماعی موجود تدوین و ارائه شود.

آموزش مهارت‌های حقوقی و اجتماعی در اولویت

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان، تقویت مهارت‌های ارتباطی، تاب‌آوری، حل مسئله، قانون‌مداری و نظم اجتماعی را از اهداف این طرح برشمرد و گفت: آشنایی دانش‌آموزان با حقوق و تکالیف فردی و اجتماعی، فرایندهای قضایی و شیوه صحیح حل اختلاف می‌تواند در کاهش آسیب‌های اجتماعی و پیشگیری از بروز رفتارهای پرخطر موثر باشد.

قدیمی، همچنین بر ضرورت توجه به حقوق کودکان، عدالت تربیتی، حمایت از دانش‌آموزان در معرض آسیب و بازاجتماعی کردن دانش‌آموزان متخلف و هنجارشکن تاکید کرد و افزود: رویکرد طرح باید بیش از آنکه تنبیهی باشد، بر آموزش، اصلاح رفتار و عدالت ترمیمی استوار باشد.

محتوای آموزشی متناسب با آسیب‌های روز جامعه

وی با تاکید بر ضرورت افزایش سواد رسانه‌ای دانش‌آموزان اظهارداشت: دانش‌آموزان باید بتوانند در مواجهه با محتوای فضای مجازی، اخبار و پیام‌های منتشرشده، قدرت تشخیص و تحلیل داشته باشند و پیامدهای حقوقی رفتار خود در فضای حقیقی و مجازی را بشناسند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان ادامه داد: آموزش‌ها باید تا حد امکان به صورت مسئله‌محور، سناریومحور و متناسب با شرایط و آسیب‌های هر منطقه ارائه شود؛ زیرا مسائل و آسیب‌های اجتماعی در مناطق مختلف یکسان نیست و محتوای آموزشی نیز باید متناسب با اقتضائات هر مدرسه و جامعه هدف باشد.

ضرورت مشارکت خانواده‌ها و مربیان در طرح قاضی مدرسه

قدیمی، با اشاره به اینکه طرح قاضی مدرسه صرفا مختص دانش‌آموزان نیست، بر ضرورت توانمندسازی والدین و مربیان نیز تاکید کرد و گفت: آموزش حقوقی زمانی اثربخش خواهد بود که خانواده و مدرسه نیز در این فرایند مشارکت داشته باشند.

وی خاطرنشان کرد: حضور قضات در مدارس باید با رویکرد آموزشی، تعاملی و متناسب با فضای دانش‌آموزی انجام شود تا دانش‌آموزان بتوانند بدون احساس فاصله و تشریفات، مسائل و پرسش‌های حقوقی خود را مطرح و از آموزش‌های ارائه‌شده بهره‌مند شوند.

قاضی مدرسه؛ گامی برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی

این مقام قضایی تصریح کرد: طرح قاضی مدرسه با هدف ارتقای دانش حقوقی دانش‌آموزان و نقش‌آفرینی آموزش‌های عمومی حقوقی در پیشگیری از وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی اجرا می‌شود.

قدیمی، خاطرنشان کرد: اجرای این طرح در بستر فضای مجازی هم برای خانواده ها با استفاده از ظرفیت قضات باتجربه محاکم و تجدیدنظر و معاونین رئیس کل دادگستری استان برگزار خواهد شد.



وی در پایان عنوان کرد: براساس این طرح، آموزش مفاهیم حقوقی، حقوق کودک و نوجوانان ، مسئولیت‌های اجتماعی، مهارت حل اختلاف، سواد رسانه‌ای و آشنایی با پیامدهای رفتارهای پرخطر در دستور کار قرار دارد و تلاش می‌شود با همکاری آموزش و پرورش، زمینه ارتقای آگاهی حقوقی دانش‌آموزان و حمایت از آنان در برابر آسیب‌های اجتماعی فراهم شود.