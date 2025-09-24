  1. استانها
  2. گلستان
۲ مهر ۱۴۰۴، ۱۵:۰۸

اجرای طرح «قاضی مدرسه» در ۲۰۰ مدرسه گلستان

اجرای طرح «قاضی مدرسه» در ۲۰۰ مدرسه گلستان

گرگان- رئیس کل دادگستری استان از اجرای طرح قاضی مدرسه در مناطق اسیب پذیر استان همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حیدر آسیابی در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم استان با اشاره به آغاز سال تحصیلی جدید گفت: اطفال، نوجوانان و دانش‌آموزان از مهم‌ترین گروه‌های هدف برنامه‌های پیشگیری از وقوع جرم هستند و بر همین اساس، جلسه امروز شورای پیشگیری به بررسی آسیب‌های اجتماعی در حوزه دانش‌آموزان اختصاص یافت.

آسیابی افزود: طرح قاضی مدرسه در ۲۰۰ مدرسه استان، به‌ویژه در مناطق آسیب‌پذیر که میزان آسیب‌ها بالاتر است، اجرا و در قالب آن آسیب‌های اجتماعی و قوانین مرتبط به زبان ساده برای دانش‌آموزان توضیح داده خواهد شد.

رئیس کل دادگستری گلستان گفت: این طرح مقاطع متوسطه اول و دوم را شامل می‌شود و هدف آن، ارتقای آگاهی حقوقی و اجتماعی دانش‌آموزان، کاهش آسیب‌ها و تقویت نقش پیشگیرانه آموزش در مدارس است.

وی با اشاره به این که، اجرای درست قانون حمایت از اطفال و نوجوانان نیز در استان نیز با جدیت دنبال می‌شود، افزود: ترک تحصیل و بازماندن از تحصیل، یکی از آسیب‌های جدی است که هم فرد و هم جامعه را تهدید می‌کند و طبق قانون، همه دستگاه‌ها تکالیفی در این زمینه دارند و دادگستری استان پیگیر اجرای آن‌ها خواهد بود.

رئیس کل دادگستری استان گلستان گفت: یکی از مصوبات مهم جلسه امروز، استفاده از آرا جایگزین حبس در قالب خدمات عمومی رایگان به نفع مدارس، دانش‌آموزان است و از این پس قضات در صدور این احکام، حوزه آموزش و پرورش را بیش از گذشته مدنظر خواهند داشت.

کد خبر 6600672

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها