اجرای طرح «قاضی مدرسه» در ۲۰۰ مدرسه گلستان

به گزارش خبرگزاری مهر، حیدر آسیابی در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم استان با اشاره به آغاز سال تحصیلی جدید گفت: اطفال، نوجوانان و دانش‌آموزان از مهم‌ترین گروه‌های هدف برنامه‌های پیشگیری از وقوع جرم هستند و بر همین اساس، جلسه امروز شورای پیشگیری به بررسی آسیب‌های اجتماعی در حوزه دانش‌آموزان اختصاص یافت.

آسیابی افزود: طرح قاضی مدرسه در ۲۰۰ مدرسه استان، به‌ویژه در مناطق آسیب‌پذیر که میزان آسیب‌ها بالاتر است، اجرا و در قالب آن آسیب‌های اجتماعی و قوانین مرتبط به زبان ساده برای دانش‌آموزان توضیح داده خواهد شد.

رئیس کل دادگستری گلستان گفت: این طرح مقاطع متوسطه اول و دوم را شامل می‌شود و هدف آن، ارتقای آگاهی حقوقی و اجتماعی دانش‌آموزان، کاهش آسیب‌ها و تقویت نقش پیشگیرانه آموزش در مدارس است.

وی با اشاره به این که، اجرای درست قانون حمایت از اطفال و نوجوانان نیز در استان نیز با جدیت دنبال می‌شود، افزود: ترک تحصیل و بازماندن از تحصیل، یکی از آسیب‌های جدی است که هم فرد و هم جامعه را تهدید می‌کند و طبق قانون، همه دستگاه‌ها تکالیفی در این زمینه دارند و دادگستری استان پیگیر اجرای آن‌ها خواهد بود.

رئیس کل دادگستری استان گلستان گفت: یکی از مصوبات مهم جلسه امروز، استفاده از آرا جایگزین حبس در قالب خدمات عمومی رایگان به نفع مدارس، دانش‌آموزان است و از این پس قضات در صدور این احکام، حوزه آموزش و پرورش را بیش از گذشته مدنظر خواهند داشت.