به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های فوتبال زنان سپاهان اصفهان و ایستا البرز در چارچوب هفته هشتم لیگ برتر عصر دوشنبه در ورزشگاه قدس اصفهان برگزار شد.

زهره کودایی، ریحانه کردی، فاطمه امیری، کوثر عنبری، هانیه علیمردانی، الهام فرهمند، ثنا صادقی، نرگس سبکتکین، میترا نظری، نگین نقدی و فاطمه قاسمی شاگردان بیان محمودی در تیم سپاهان بودند.

سپاهانی‌ها نیمه نخست این دیدار را با تک‌گل نرگس سبکتکین با برتری یک بر صفر به رختکن رفتند؛ طلایی‌پوشان در ابتدای در ۴۵ دقیقه دوم نیز توسط ریحانه کردی گلزنی کردند تا در نهایت با حساب ۲ بر صفر فاتح میدان شوند.

نماینده اصفهان پس از برتری مقابل پالایش گاز ایلام از ۳ دیدار بعدی خود مقابل استقلال، گل‌گهر و پرسپولیس تنها یک امتیاز کسب کرده بود و دیدار مقابل خاتون نیز به تعویق افتاده بود.

تیم فوتبال سپاهان در هفته نهم لیگ برتر، جمعه ۶ آذر مهمان تیم آوا تهران خواهد بود.