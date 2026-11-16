صادق عزیزی در گفتگو با خبرنگار مهر، از مهار همزمان چهار نقطه شکستگی در خط انتقال آب شهر سنقر خبر داد و اظهار کرد: این خط انتقال از نوع چدنی و به قطر ۳۰۰ میلی‌متر است که در حدفاصل مخزن جمع‌آوری تا مخزن پست قرار دارد.

وی با بیان اینکه خط مذکور با دبی ۶۰ لیتر بر ثانیه فعالیت می‌کند، افزود: این مسیر انتقال، حدود ۴۰ درصد نیاز آبی شهر سنقر را تأمین می‌کند و وقوع شکستگی در چهار نقطه جداگانه آن، ضرورت انجام سریع و هماهنگ عملیات تعمیر را افزایش داده بود.

مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان سنقروکلیایی ادامه داد: بلافاصله پس از اعلام حادثه، واحد حوادث و اتفاقات وارد عمل شد و با سازماندهی دو گروه عملیاتی مجزا، اقدامات لازم برای تعمیر و مهار نقاط آسیب‌دیده آغاز شد.

عزیزی با اشاره به تلاش نیروهای فنی برای رفع این مشکل گفت: کارکنان آبفا با استفاده از چهار کلمپ و پس از ۱۲ ساعت فعالیت مستمر و تخصصی، هر چهار شکستگی را به‌طور کامل مهار کردند و پایداری خط انتقال به وضعیت مطلوب بازگشت.

وی هزینه اجرای این عملیات را حدود ۳۰۰ میلیون تومان اعلام کرد و افزود: تمامی مراحل تعمیر بدون ایجاد قطعی در شبکه توزیع آب شهر سنقر انجام شد.

مدیر امور آب و فاضلاب سنقروکلیایی خاطرنشان کرد: برنامه‌ریزی دقیق، هماهنگی میان نیروهای عملیاتی و توان فنی کارکنان آبفا زمینه انجام تعمیرات بدون وقفه در آبرسانی به شهروندان را فراهم کرد.