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۲۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۵۱

شبکه آبرسانی چهار روستای سنقروکلیایی پایدار شد

شبکه آبرسانی چهار روستای سنقروکلیایی پایدار شد

کرمانشاه - مدیر امور آب و فاضلاب سنقروکلیایی از پایان عملیات سه‌روزه تعمیر تأسیسات و بازگشت پایداری به شبکه آبرسانی چهار روستای این شهرستان خبر داد.

صادق عزیزی، در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: پس از سوختگی شناور چاه‌های تأمین آب روستاهای کله‌پا و گردکانه علیا، پمپ‌های شناور جایگزین با ظرفیت ۱۳ و ۵.۵ کیلووات نصب و وضعیت آبرسانی این دو روستا پایدار شد.

وی افزود: همزمان با این اقدامات، شناور چاه شماره ۱۸ صفائیه و چاه شماره ۱۳ قروه نیز توسط گروه‌های عملیاتی تعمیر شد و این عملیات بدون قطعی آب برای مشترکان انجام گرفت.

مدیر امور آب و فاضلاب سنقروکلیایی ادامه داد: با نصب قطعات جدید و رفع نواقص فنی، میزان آبدهی و پایداری شبکه در هر چهار روستا به شرایط مطلوب بازگشته است.

عزیزی خاطرنشان کرد: این اقدامات علاوه بر تأمین پایدار آب مورد نیاز اهالی، موجب افزایش تاب‌آوری شبکه آبرسانی در برابر حوادث احتمالی و اختلالات فنی در آینده خواهد شد.

وی با قدردانی از صبوری و همراهی ساکنان این روستاها گفت: گروه‌های عملیاتی آبفا با آمادگی کامل، پایداری و استمرار خدمات‌رسانی در مناطق شهری و روستایی را دنبال می‌کنند.

کد مطلب 6921606

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