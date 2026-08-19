شبکه آبرسانی چهار روستای سنقروکلیایی پایدار شد

صادق عزیزی، در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: پس از سوختگی شناور چاه‌های تأمین آب روستاهای کله‌پا و گردکانه علیا، پمپ‌های شناور جایگزین با ظرفیت ۱۳ و ۵.۵ کیلووات نصب و وضعیت آبرسانی این دو روستا پایدار شد.

وی افزود: همزمان با این اقدامات، شناور چاه شماره ۱۸ صفائیه و چاه شماره ۱۳ قروه نیز توسط گروه‌های عملیاتی تعمیر شد و این عملیات بدون قطعی آب برای مشترکان انجام گرفت.

مدیر امور آب و فاضلاب سنقروکلیایی ادامه داد: با نصب قطعات جدید و رفع نواقص فنی، میزان آبدهی و پایداری شبکه در هر چهار روستا به شرایط مطلوب بازگشته است.

عزیزی خاطرنشان کرد: این اقدامات علاوه بر تأمین پایدار آب مورد نیاز اهالی، موجب افزایش تاب‌آوری شبکه آبرسانی در برابر حوادث احتمالی و اختلالات فنی در آینده خواهد شد.

وی با قدردانی از صبوری و همراهی ساکنان این روستاها گفت: گروه‌های عملیاتی آبفا با آمادگی کامل، پایداری و استمرار خدمات‌رسانی در مناطق شهری و روستایی را دنبال می‌کنند.