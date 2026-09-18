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۲۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۵۸

آبرسانی به ۱۵ روستای کرمانشاه بدون قطعی آب ادامه یافت

آبرسانی به ۱۵ روستای کرمانشاه بدون قطعی آب ادامه یافت

کرمانشاه - مدیر آب و فاضلاب شهرستان کرمانشاه از رفع دو شکستگی خط انتقال مجتمع شادمان و تداوم آبرسانی به بیش از ۴۷۰۰ نفر خبر داد.

محمدمهدی سلطانیان در گفتگو با خبرنگار مهر، از رفع دو مورد شکستگی در خط انتقال ۲۵۰ میلی‌متری مجتمع آبرسانی شادمان خبر داد و اظهار کرد: این عملیات بدون اعمال قطعی آب انجام شد و پایداری آبرسانی به ۱۵ روستای بخش مرکزی شهرستان کرمانشاه حفظ شد.

وی افزود: دو مورد شکستگی در خط انتقال مجتمع شادمان واقع در روستای ده‌سوار ایجاد شده بود که بلافاصله پس از اعلام حادثه، اکیپ‌های اجرایی آب و فاضلاب شهرستان کرمانشاه در محل حاضر شدند.

مدیر آب و فاضلاب شهرستان کرمانشاه گفت: نیروهای عملیاتی با حضور سریع در محل، عملیات تعمیر و رفع شکستگی‌های ایجادشده را در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام دادند تا روند آبرسانی به روستاهای تحت پوشش با اختلال مواجه نشود.

سلطانیان ادامه داد: برای رفع این حادثه، یک دستگاه کلمپ روی خط انتقال نصب شد و با انجام عملیات به این شیوه، نیازی به قطع جریان آب نبود.

وی تصریح کرد: اجرای عملیات بدون قطعی آب موجب شد آبرسانی به ۱۵ روستای بخش مرکزی شهرستان کرمانشاه که جمعیتی بیش از چهار هزار و ۷۰۰ نفر را تحت پوشش دارند، بدون وقفه ادامه پیدا کند.

مدیر آب و فاضلاب شهرستان کرمانشاه با اشاره به اهمیت واکنش سریع در حوادث شبکه گفت: شناسایی و رفع به‌موقع شکستگی‌ها علاوه بر کاهش مدت زمان اختلال در شبکه، نقش مهمی در جلوگیری از هدررفت آب و حفظ پایداری آب شرب مشترکان دارد.

سلطانیان خاطرنشان کرد: حضور سریع نیروهای عملیاتی و استفاده از روش‌های مناسب برای تعمیر شبکه، از عوامل مؤثر در استمرار خدمات‌رسانی و جلوگیری از ایجاد مشکل برای مشترکان است.

کد مطلب 6950470

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