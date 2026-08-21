کیکاوس عزیزی‌نسب در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در پی گزارش شهروندان درباره نشست بخشی از خیابان شهدای شمیرانات ناشی از شکستگی شبکه فاضلاب، بررسی‌های فنی برای رفع مشکل انجام و عملیات اصلاح شبکه در این محدوده اجرا شد.

وی افزود: در جریان این عملیات ۳۶ متر لوله فاضلاب با قطر ۲۰۰ میلی‌متر اجرا شد و یک باب منهول به سایز هزار نیز احداث شد؛ همچنین ۶ فقره انشعاب اصلاح و به شبکه متصل شد.

مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان جوانرود با اشاره به هزینه اجرای این طرح گفت: برای اصلاح شبکه فاضلاب در خیابان شهدای شمیرانات حدود ۲۵۰ میلیون تومان هزینه شده است.

عزیزی‌نسب ادامه داد: در شهرک علیزاده نیز اکیپ حوادث و اتفاقات آبفا با وجود گرمای شدید و شرایط دشوار کاری، عملیات رفع گرفتگی چهار باب منهول را انجام داد.

وی بیان کرد: برای بهبود عملکرد شبکه جمع‌آوری فاضلاب در شهرک علیزاده، ۲۱۰ متر از شبکه با استفاده از دستگاه واترجت شست‌وشو و لایروبی شد.

مدیر امور آبفا جوانرود هدف از اجرای این اقدامات را جلوگیری از تکرار مشکلات، افزایش پایداری شبکه و ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی به شهروندان عنوان کرد.

عزیزی‌نسب در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه مشکل در شبکه‌های آب و فاضلاب، موارد را از طریق سامانه ۱۲۲ اطلاع دهند تا نیروهای آبفا در کوتاه‌ترین زمان ممکن نسبت به بررسی و رفع مشکل اقدام کنند.