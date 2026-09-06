آبرسانی در چهار روستای منطقه ۴ کرمانشاه پایدار شد

سجاد رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر از اجرای مجموعه‌ای از عملیات تعمیر و توسعه شبکه آبرسانی در روستاهای منطقه ۴ کرمانشاه خبر داد و اظهار کرد: با رفع شکستگی خطوط انتقال آب در سه روستا و اجرای ۵۰ متر لوله‌گذاری در خط خروجی چاه روستای بابان یاورعزیزی، پایداری شبکه آبرسانی این مناطق تقویت شد.

مدیر امور آب و فاضلاب منطقه ۴ کرمانشاه افزود: اکیپ‌های عملیاتی این امور با هدف کاهش هدررفت آب و حفظ پایداری شبکه توزیع آب شرب، عملیات رفع شکستگی خطوط را در روستاهای بیجانه، پیرحیاتی و چقاماران انجام دادند.

وی با تشریح اقدامات انجام‌شده در روستای بیجانه گفت: شکستگی ایجادشده در خط آبرسانی ۱۱۰ میلی‌متری این روستا با استفاده از کلمپ برطرف شد و پس از انجام تعمیرات، شرایط انتقال آب در شبکه به وضعیت مناسب بازگشت.

رحیمی ادامه داد: در روستای پیرحیاتی نیز شکستگی خط ۹۰ میلی‌متری شناسایی و با استفاده از کلمپ رفع شد تا از ادامه هدررفت آب و اختلال در روند آبرسانی جلوگیری شود.

مدیر امور آب و فاضلاب منطقه ۴ کرمانشاه بیان کرد: در روستای چقاماران نیز عملیات تعمیر خط ۱۶۰ میلی‌متری انجام گرفت و پس از رفع شکستگی، جریان آب در شبکه به حالت عادی بازگشت.

وی همچنین از اجرای ۵۰ متر لوله پلی‌اتیلن به قطر ۱۱۰ میلی‌متر در خط خروجی چاه روستای بابان یاورعزیزی خبر داد و گفت: این اقدام با هدف تقویت زیرساخت انتقال آب و بهره‌گیری مطلوب‌تر از ظرفیت تأمین آب این چاه انجام شده است.

رحیمی خاطرنشان کرد: مجموعه اقدامات انجام‌شده در این چهار روستا با هدف کاهش هدررفت آب، جلوگیری از بروز اختلال در آبرسانی و افزایش پایداری خدمات آب شرب برای روستاهای تحت پوشش منطقه اجرا شده است.