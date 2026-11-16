به گزارش خبرنگار مهر، حسن درویشی عصر دوشنبه در نشست هم اندیشی «سلام محله» با حضور مدیرکل بهزستی استان بوشهر و کانون های دشتستان، گناوه و دیلم اظهار کرد: اجرای طرح سلام محله توسط سازمان بهزیستی در محلات مختلف، گامی مؤثر در راستای توسعه خدمات اجتماع‌ محور و ارتقای کیفیت زندگی، تاب آوری شهروندان و کاهش آسیب های اجتماعی بشمار می آید که در این شهرستان بجد دنبال و به مرحله اجرا در می آید.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار گناوه افزود: تشکیل شناسنامه اجتماعی محلات باید مبنای برنامه‌ریزی دستگاه‌ها قرار گیرد تا اقدامات در یک کانون مشخص و هدفمند دنبال شود و از تداخل وظایف و پراکندگی فعالیت‌ها جلوگیری شود.

درویشی تصریح کرد: رئیس‌جمهور موضوع محله‌ محوری را به عنوان یک راهبرد و کلان‌ پروژه در دولت چهاردهم مطرح و به مرحله اجرا در آمده است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار گناوه گفت: دستگاه‌های متولی در طرح محله‌ محور که یکی از راهبردهای مهم دولت چهاردهم قرار گرفته است باید در قالب یک برنامه منسجم و با تعامل و هم افزایی یکدیگر فعالیت کنند و از پراکندگی اقدامات،تداخل وظایف و موازی‌کاری پرهیز کنند.

وی اظهار کرد: امروز در شرایطی که کشور با فشارهای اقتصادی و تحریم‌های دشمن مواجه است، خدمت‌رسانی به مردم و محلات از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و مسئولیت ما در این برهه تاریخی، تلاش مضاعف برای حفظ اعتماد عمومی و افزایش تاب‌آوری جامعه است.

وی با بیان اینکه تأکید رئیس‌جمهور بر اجرای برنامه محله‌محور نشان‌دهنده اهمیت این رویکرد است، گفت:محلات همواره در میدان حضور داشته‌اند و هر زمان کشور نیازمند همراهی مردم بوده، حلقه ارتباط مردم، دولت و نیروهای مسلح در کنار یکدیگر شکل گرفته است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار گناوه بیان کرد: باتوجه به اینکه تاکنون ۱۷ محله در شهر گناوه شناسایی و تابلودار شدند،لازم است دستگاه‌های متولی، به‌ویژه بهزیستی، با تدوین برنامه زمان‌بندی مشخص و استمرار فعالیت‌ها، زمینه اجرای مؤثر این طرح را فراهم کنند.

وی محله امید را یکی از کانون‌های مهم توجه در اجرای طرح محله‌محور دانست و افزود: این محله با وجود آسیب‌های اجتماعی، از برخی زیرساخت‌ها و امکانات زیست‌محیطی و خدماتی محروم است و با توجه به روند توسعه آن، باید در برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات دستگاه‌های مرتبط طرح محله محور مورد توجه ویژه قرار گیرد.

درویشی، کاهش آسیب‌های اجتماعی را یکی از اهداف مهم اجرای طرح محله‌محور عنوان کرد و افزود: باید با برنامه‌ریزی دقیق، همکاری همه دستگاه‌های مرتبط و تمرکز اقدامات در محلات هدف، خدمات مؤثرتری به مردم ارائه شود.

وی خاطرنشان کرد: فرمانداری گناوه برای هماهنگی و همکاری با دستگاه‌های اجرایی در راستای پیشبرد و تحقق اهداف طرح محله‌محور آمادگی کامل دارد.