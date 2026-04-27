تدوین نقشه راه توسعه محلات اردبیل با محوریت مشارکت مردمی

به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد قلندری ظهر یکشنبه در جلسه محله محور با اشاره به تشکیل حدود ۵۰ گروه محلهمحور در شهرستان اردبیل در راستای تأکیدات رئیسجمهور و استاندار اردبیل، اظهار کرد: این گروهها مأموریت دارند ضمن شناسایی مشکلات، ریشهیابی مطالبات و پایش وضعیت اجتماعی، اقتصادی و بهداشتی محلات، برای حل مسائل بر اساس اولویت نیازهای هر محله برنامهریزی کنند.
وی افزود، کارگروههای محلهمحور با حضور هیئتامنا، روحانیون، بزرگان محلات و ریشسفیدان تشکیل شده و با انجام بازدیدهای میدانی، جلسات تخصصی و برگزاری میز خدمت، مشکلات مطرحشده توسط مردم را احصا و برای تحقق مطالبات در حوزههای مختلف پیگیری میکنند.
فرماندار اردبیل محلهمحوری را یک رویکرد نوین در مدیریت شهری دانست و تصریح کرد: هدف اصلی این طرح، ارتقای مشارکت ساکنان در تصمیمگیریهای محله، تقویت هویت محلی، افزایش تعامل اجتماعی و کاهش بار مدیریت متمرکز است.
قلندری افزود: نظام مسائل هر محله و نقشه راه توسعه آن تدوین خواهد شد و وظایف دستگاهها نیز در این چارچوب بهطور دقیق مشخص میشود. شورای پیشرفت محله نیز بهعنوان یکی از ارکان اصلی این نظام فعالیت میکند.
فرماندار اردبیل با اشاره به خدمات ارائهشده در محلات گفت: اجرای برنامههای فرهنگی، آموزشی و اجتماعی از جمله آموزشهای سلامت، بهداشت، هلال احمر، مهارتآموزی و توانمندسازی اجتماعی از اقدامات شاخص در این طرح است. همچنین ارائه مشاورههای اجتماعی و فرهنگی با هدف کاهش آسیبهای اجتماعی در دستور کار قرار دارد.
قلندری پویش کاشت نهال برای دانشآموزان را از برنامههای موفق محلهمحور اعلام کرد و گفت: در این طرح حدود ۲ هزار نهال توسط دانشآموزان در محلات کاشته شد. او همچنین به فعالیت ۱۶۷ کانون فرهنگی و هنری مساجد و ۲۵ مرکز نیکوکاری در شهرستان اشاره کرد که با محوریت محلات، برنامههای فرهنگی، تربیتی و خدمات اجتماعی گستردهای ارائه میدهند.
وی ادامه داد: خدمت به مردم اولویت اصلی ماست و هر قولی که به مردم داده میشود، باید در عمل محقق گردد. تاکنون اجرای طرحهایی همچون سلام محله و انجام غربالگری بینایی برای ۳۱ هزار نفر در سطح محلات اردبیل از اقدامات مهم در حوزه سلامت بوده است.
فرماندار اردبیل با قدردانی از مشارکت گسترده ساکنان در برنامههای فرهنگی و اجتماعی محلات، افزود: حضور فعال محلات در برنامههای تجمعات حمایت از انقلاب اسلامی ایران ، برگزاری مراسم و راهاندازی موکبها نشاندهنده ظرفیت بالای مردمی در پیشبرد طرحهای اجتماعی و خدماترسانی است.
