سرهنگ نیکروز سلیمانی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در تداوم اجرای طرح تشدید مبارزه با فعالیت های مجرمانه قاچاقچیان مواد مخدر و سوداگران مرگ و پیشگیری از آسیب های بلای خانمانسور اعتیاد، مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر ویگان امداد شهرستان "مشگین شهر " موفق شدند در عملیات هوشمندانه و مقتدرانه پلیسی، قاچاقچی مواد مخدر و سوداگر مرگ را در کوی "ولایت " این شهرستان دستگیر کنند.

وی با اشاره به اینکه سوداگر مرگ در رابطه با قاچاق و خرید و فروش مواد مخدر فعالیت مجرمانه داشت؛ افزود: از سوداگر مرگ ۱ کیلو و ۵۵۰ گرم مواد مخدراز نوع تریاک و۱۵ گرم شیشه کشف شد .

فرمانده انتظامی شهرستان مشگین شهر با بیان اینکه سوداگر مرگ با تشکیل پرونده تحویل مرجع قضایی شد؛ گفت: تلفن های ۱۱۰ و ۱۳۰ پلیس آماده دریافت گزارش های مردمی در رابطه با فعالیت های مجرمانه سوداگران مرگ است.