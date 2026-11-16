به گزارش خبرگزاری مهر، یک منبع پاکستانی در مصاحبه با شبکه تلویزیونی الجزیره اعلام کرد که عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران که به پاکستان سفر کرده است، با عاصم منیر فرمانده ارتش این کشور در مقر ستاد کل نیروهای مسلح پاکستان دیدار کرده است.

این منبع پاکستانی ضمن اعلام این خبر افزود که دیدار و گفتگوی وزیر امور خارجه ایران با فرمانده ارتش پاکستان بر تحولات منطقه متمرکز بوده است.

وزارت امور خارجه پاکستان هم امروز دوشنبه با صدور بیانیه ای اعلام کرد که محمد اسحاق دار وزیر خارجه پاکستان در دیدار با عباس عراقچی همتای ایرانی خود تأکید کرد که گفتگو راه حل بررسی مسائل و جلوگیری از تشدید تنش‌ها است.

وزیر خارجه پاکستان در این دیدار گفت که اسلام آباد به ادامه تلاش‌ های خود برای دستیابی به ثباتی پایدار در منطقه متعهد خواهیم ماند.

اسحاق‌دار همچنین گفت که آنها منتظر پاسخ واشنگتن به آخرین پیشنهاد ایران هستند.