به گزارش خبرنگار مهر، علی همتی غروب دوشنبه در نشست هماهنگی برگزاری همایش ملی «هوش مصنوعی، خانواده و تعلیم و تربیت» با اشاره به نقش روزافزون فناوری‌های نوین در زندگی امروز اظهار کرد: هوش مصنوعی به یکی از مولفه های اثرگذار در عرصه‌های مختلف تبدیل شده و نهاد خانواده و نظام تعلیم و تربیت نیز از این تحولات تأثیر می‌پذیرند.

وی برگزاری این همایش را فرصتی برای تبادل دیدگاه های علمی، ارائه دستاوردهای پژوهشی و بررسی ابعاد تأثیر هوش مصنوعی بر خانواده و تربیت نسل آینده دانست.

فرماندار گرمسار افزود: همه دستگاه‌های اجرایی و علمی شهرستان باید برای میزبانی شایسته از استادان، پژوهشگران و نخبگان کشور همکاری کنند.

همتی همچنین با اشاره به ظرفیت‌های علمی این شهرستان، خواستار مشارکت فعال دانشگاه‌ها، آموزش و پرورش، شهرداری و شرکت شهرک‌های صنعتی در تأمین امکانات و زیرساخت‌های مورد نیاز همایش شد.