به گزارش خبرنگار مهر، علی همتی ظهر سه شنبه در نشست بررسی دستورالعمل شناسایی مشاغل مهارتمحور دارای اولویت شهرستان گرمسار به میزبانی فرمانداری خواستار بکار گیری هوش مصنوعی و فناوری های نوین در آموزش ها شد.
وی با اشاره به ضرورت انطباق آموزشهای مهارتی با نیازهای روز جامعه اظهار داشت: امروز دیگر نمیتوان با شیوههای سنتی و تکراری پاسخگوی نیاز فعالان حوزه کشاورزی، صنعت و خدمات بود و باید به سمت آموزشهای تخصصی، کاربردی و مبتنی بر فناوریهای نوین حرکت کنیم.
فرماندار گرمسار گفت: در بسیاری از حوزهها از جمله تولید محتوا، رسانه، صنعت و کشاورزی، هوش مصنوعی میتواند تحولات جدی ایجاد کند و لازم است زمینه برگزاری دورههای آموزشی تخصصی در این بخش فراهم گردد.
همتی با بیان اینکه شهرستان گرمسار ظرفیت بالایی در حوزه آموزشهای مهارتی دارد، تصریح کرد: امروز بخش قابل توجهی از بهرهبرداران و فعالان حوزه کشاورزی و تولید، آموزشهای مقدماتی را پشت سر گذاشتهاند و نیازمند آموزشهای پیشرفته، تخصصی و بازارمحور هستند.
وی در ادامه بر لزوم توسعه آموزش و ارائه تسهیلات آسان در حوزه انرژیهای خورشیدی و تجدید پذیر تأکید کرد و افزود: با توجه به شرایط کمآبی و ناترازی انرژی، استفاده از ظرفیت نیروگاههای خورشیدی میتواند به عنوان یک راهکار اقتصادی و پایدار برای کشاورزان مورد توجه قرار گیرد.
فرماندار گرمسار خاطرنشان کرد: دستگاههای اجرایی باید با نگاه مسئلهمحور و آیندهنگر، مسیر توسعه آموزشهای مهارتی نوین را هموار کرده و از ظرفیت بخش خصوصی، آموزشگاهها و نیروهای متخصص در این زمینه استفاده کنند.
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