فرزاد شریفی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: پس از انتشار گزارش‌هایی درباره تعرض و آسیب به سنگ‌نوشته تاریخی تخت‌خان، بررسی‌های کارشناسی و اقدامات تخصصی برای مرمت این اثر آغاز شده است.

وی افزود: در همین راستا، تأمین اعتبار اضطراری برای مرمت این اثر تاریخی در دستور کار قرار گرفته و تلاش می‌شود با تخصیص به‌موقع منابع، روند احیا و حفاظت از سنگ‌نوشته هرچه سریع‌تر انجام شود.

شریفی تصریح کرد: شناسایی عوامل تعرض و تخریب نیز از طریق مراجع قانونی و شورای تأمین استان در حال پیگیری است و پرونده مربوطه با جدیت دنبال می‌شود تا برخورد لازم با عاملان این اقدام صورت گیرد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی ایلام خاطرنشان کرد: سنگ‌نوشته تخت‌خان یکی از آثار ارزشمند تاریخی استان است و حفاظت از آن در اولویت این اداره کل قرار دارد و با همکاری نهادهای مرتبط، اقدامات لازم برای جلوگیری از آسیب بیشتر و مرمت اصولی آن انجام خواهد شد.

وی با تأکید بر اهمیت صیانت از میراث تاریخی گفت: حفاظت از این آثار تنها وظیفه یک دستگاه نیست و نیازمند همکاری همه نهادها و مشارکت مردم است و هرگونه تعرض به میراث فرهنگی، ضربه‌ای به هویت و حافظه تاریخی جامعه محسوب می‌شود.

شریفی در پایان از شهروندان درخواست کرد: در صورت مشاهده هرگونه تعرض یا آسیب به آثار تاریخی استان، موضوع را سریعاً به این اداره کل اطلاع دهند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن نسبت به بررسی و اقدام لازم تصمیم‌گیری شود.