علی سلیمانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شرایط حساس تأمین گاز در کشور اظهار کرد: در صورت مدیریت نشدن مصرف، احتمال قطعی گاز در ۱۵۱ شهر کشور وجود دارد و استان ایلام نیز موظف به کاهش ۲۰ درصدی مصرف شده است.

وی افزود: ۸۸ درصد مشترکان گاز استان در دو پله اول مصرف قرار دارند و بخش عمده مشترکان، کم‌مصرف یا دارای مصرف متعارف هستند و با رعایت چند نکته ساده می‌توان مصرف انرژی را بدون تحمیل هزینه سنگین مدیریت کرد.

مدیرعامل شرکت گاز ایلام تصریح کرد: برای تأمین آسایش خانواده‌ها نیازی به مصرف بیش از اندازه انرژی نیست و با اصلاح عادت‌های مصرفی، پوشش مناسب در فصل سرما و تنظیم دمای محیط می‌توان هم در هزینه خانوارها صرفه‌جویی کرد و هم به پایداری شبکه گاز و برق رسید.