به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حمید کمالی، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه بندرعباس، در آیین انتصاب و اعطای احکام سرشبکه‌های مردمی شورای پیشرفت و تعالی محلات شهرستان بندرعباس، با تأکید بر ضرورت تقویت نقش مردم در حل مسائل محلات اظهار کرد: هدف اصلی اجرای طرح محله‌محوری، احیای جایگاه مسجد به‌عنوان نهادی پویا، فعال و اثرگذار است تا با محوریت آموزه‌های دینی و مشارکت نیروهای مردمی، بتواند در پاسخگویی به نیازهای اساسی مردم در حوزه‌های مختلف نقش‌آفرینی کند.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه بندرعباس با بیان اینکه شورای پیشرفت و تعالی محلات در امتداد فعالیت قرارگاه‌های تحول محلات شکل گرفته است، افزود: اگرچه در ساختار و عناوین این طرح تغییراتی ایجاد شده، اما هدف اصلی همچنان تقویت ظرفیت‌های مردمی، احیای نقش محوری مساجد و ایجاد سازوکاری مؤثر برای شناسایی و رفع مسائل و مشکلات محلات است.

سرهنگ کمالی با تأکید بر ضرورت شناخت دقیق مسائل و ظرفیت‌های محلات تصریح کرد: هر محله دارای نظام مسائل خاص خود است و نمی‌توان برای تمامی محلات نسخه‌ای یکسان ارائه کرد؛ ازاین‌رو در تجربه پیشین طرح محله‌محوری، برای هر محله شناسنامه‌ای شامل آسیب‌ها، تهدیدها، فرصت‌ها و ظرفیت‌های موجود تهیه می‌شد تا برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات بر اساس نیازهای واقعی مردم صورت گیرد.

وی ادامه داد: ارکان قرارگاه‌های تحول محلات با اتکا به همین شناخت میدانی، مسائل و مطالبات مردم را از مسئولان و دستگاه‌های مرتبط پیگیری می‌کردند و تلاش داشتند با فعال‌سازی ظرفیت‌های محلی و مطالبه‌گری مؤثر، بخشی از مشکلات مردم را برطرف کنند.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه بندرعباس با اشاره به ساختار فعالیت شورای پیشرفت و تعالی محلات بیان کرد: در این ساختار، امام جماعت مسجد نقش محوری و راهبری را بر عهده دارد، فرمانده پایگاه بسیج مسئولیت دبیری فعالیت‌ها را دنبال می‌کند و رابطان و سرشبکه‌های مردمی نیز وظیفه ارتباط‌گیری، هماهنگی و پیگیری مسائل محلات را بر عهده خواهند داشت.

سرهنگ کمالی خطاب به سرشبکه‌های منصوب‌شده اظهار کرد: از امروز مسئولیت مهمی بر عهده شما قرار می‌گیرد و انتظار داریم به‌عنوان حلقه ارتباطی میان مردم و مسئولان، دغدغه‌ها و مشکلات شهروندان را با جدیت شناسایی کرده و تا حصول نتیجه از مسیر دستگاه‌های مسئول پیگیری کنید.

وی با تأکید بر اینکه پذیرش مسئولیت در این شورا باید با دغدغه‌مندی و روحیه خدمت همراه باشد، افزود: صرف دریافت حکم مسئولیت کافی نیست، بلکه آنچه اهمیت دارد حضور مؤثر در میدان، ارتباط مستمر با مردم، شناخت مشکلات واقعی محلات و تلاش برای گره‌گشایی از مسائل آنان است.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه بندرعباس با اشاره به شرایط اقتصادی و معیشتی کشور خاطرنشان کرد: امروز مردم با مشکلات و فشارهای اقتصادی مواجه هستند و در چنین شرایطی، تقویت ارتباط میان مردم و مسئولان و تلاش عملی برای رفع دغدغه‌های معیشتی و اجتماعی، از مهم‌ترین مسئولیت‌های مجموعه‌های مردمی و جهادی محسوب می‌شود.

وی همچنین با اشاره به تلاش دشمنان برای بهره‌برداری از مشکلات اقتصادی و ایجاد فاصله میان مردم و نظام تأکید کرد: شبکه‌های مردمی محلات می‌توانند با حضور فعال در کنار مردم، پیگیری مطالبات و کمک به حل مشکلات، نقش مهمی در تقویت اعتماد عمومی و انسجام اجتماعی ایفا کنند.

سرهنگ کمالی با اشاره به پیشرفت مراحل اجرایی طرح شورای پیشرفت و تعالی در شهرستان بندرعباس گفت: به همت مجموعه سپاه و بسیج، مراحل شناسایی رابطان و سرشبکه‌ها، برگزاری جلسات توجیهی و آماده‌سازی ساختار اجرایی طرح انجام شده و امروز احکام مسئولیت سرشبکه‌های مردمی به آنان اعطا می‌شود.

