به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین زارعکمالی ظهر پنجشنبه اجلاسیه روز جهانی مسجد و برنامه اقدام شبکه مدیریت محله محور اظهار کرد: بخشی از مساجد در حال حاضر بیشتر برگزاری مناسبتها را دنبال میکنند در حالی که مسجد باید نسبت به مسائل و نیازهای محله حساس باشد و فعالیتهای خود را بر پایه مطالبات مردم سامان دهد.
وی مناسبتزدگی به جای مسئلهشناسی را یکی از چالشهای پیشروی مساجد عنوان کرد و افزود: مخاطبمحوری به جای مردممحوری نیز از دیگر آسیبها است، به این معنا که برخی مساجد تنها با افرادی که پیشتر با آنها ارتباط داشتهاند تعامل میکنند و همه اقشار ساکن در محله را در برنامهها و فعالیتها مورد توجه قرار نمیدهند.
فرمانده سپاه انصارالحسین(ع) استان همدان ادامه داد: فعالیت جزیرهای ظرفیتهای موجود سومین چالش در این حوزه است و ارکان مسجد، پایگاههای مقاومت بسیج و دیگر مجموعههای فعال در محله باید با هماهنگی و همافزایی پیوند میان مسجد و مردم محله را تقویت کنند.
سردار زارعکمالی با اشاره به نقش مساجد در جریان پیروزی انقلاب اسلامی و دوران دفاع مقدس گفت: مسجد در مقاطع مختلف تاریخی محل حضور و سازماندهی مردم بوده است و امروز نیز باید متناسب با نیازهای روز جامعه کارکردهای خود را بازتعریف کند.
وی افزود: شناسایی نخبگان، جوانان، کارآفرینان و دیگر ظرفیتهای انسانی هر محله، زمینه تشکیل شبکهای موثر برای پیگیری و حل مسائل محلی را فراهم میکند.
فرمانده سپاه انصارالحسین(ع) استان همدان با تاکید بر اینکه ارزیابی عملکرد مسجد نباید فقط براساس تعداد برنامهها باشد، اظهار کرد: میزان اثرگذاری مسجد در زندگی مردم، مشارکت اجتماعی و کمک به رفع مشکلات محله معیار مهمتری برای سنجش کارآمدی آن است.
سردار زارعکمالی بیان کرد: مسجد باید در کنار نقش عبادی و فرهنگی خود محلی برای تقویت همدلی، انسجام اجتماعی و پیگیری مسائل مردم باشد.
وی در پایان بر ضرورت تهیه پرونده ظرفیتها و مسائل هر محله تاکید کرد و گفت: هماهنگی میان ائمه جماعات، پایگاههای مقاومت و شورای محلات، میتواند به شناسایی دقیقتر اولویتها و اجرای برنامههای موثر در سطح محلات منجر شود.
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