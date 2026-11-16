به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه در حاشیه اجلاس شورای وزیران امور خارجه سازمان همکاری اقتصادی(اکو) در اسلام‌آباد با شهباز شریف نخست‌وزیر پاکستان دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار، نخست‌وزیر پاکستان ضمن خوشامدگویی به وزیران امور خارجه کشورهای عضو اکو، بر اهمیت تقویت همکاری‌های منطقه‌ای و بهره‌گیری از ظرفیت‌های گسترده کشورهای عضو برای توسعه مناسبات اقتصادی، تجاری و ترانزیتی میان کشورهای همسایه و منطقه تأکید کرد.

وزیران امور خارجه کشورهای عضو اکو نیز با قدردانی از میزبانی پاکستان و برگزاری موفق سی‌امین نشست شورای وزیران، بر ضرورت تقویت همکاری‌های چندجانبه، افزایش سطح تعاملات اقتصادی و تجاری و گسترش همگرایی میان کشورهای عضو تأکید کردند.

وزیر امور خارجه کشورمان نیز در این دیدار، با اشاره به مباحث مفید مطرح‌شده در اجلاس، خصوصا موضوع فلسطین و محکومیت شدید نسل‌کشی در فلسطین اشغالی، بر ضرورت توجه عاجل جامعه جهانی و کشورهای اسلامی نسبت به وضعیت فاجعه‌بار انسانی در غزه و کرانه باختری تأکید کرد.

عراقچی همچنین با اشاره به یکی از بندهای بیانیه پایانی اجلاس مبنی بر حمایت از طرح پیشنهادی ایران برای خاتمه جنگ تحمیلی، از تلاش‌های پاکستان در مقام میانجی مذاکرات ایران -آمریکا تقدیر کرد.

نخست‌وزیر پاکستان نیز با تاکید بر اهتمام پاکستان و جهان اسلام نسبت به مسأله فلسطین، جنایات ارتکابی علیه مردم مظلوم فلسطین در غزه و کرانه باختری را فاجعه‌ای برای انسانیت دانست و مسئولیت اخلاقی و انسانی همگان را برای مقابله با تداوم این جنایات یادآور شد.