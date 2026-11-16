به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که برای شرکت در اجلاس شورای وزیران امور خارجه سازمان همکاری اقتصادی(اکو) به اسلام‌آباد سفر کرده است، شامگاه دوشنبه با فیلدمارشال عاصم منیر فرمانده ارتش پاکستان دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار، طرفین ضمن مرور تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی، درباره گسترش مناسبات دوجانبه در زمینه‌های مورد علاقه دو کشور رایزنی کردند.

در این دیدار همچنین طرفین درباره چالش‌ها و تهدیدهای موجود علیه صلح و امنیت منطقه و نیز راه‌های تقویت همکاری‌ها برای صیانت از صلح و ثبات گفتگو و تبادل نظر کردند.