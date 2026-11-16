علیرضا طحان‌زاده، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از ساخت فیلم «بهترین بازیکن» با محوریت زندگی یکی از شهدای میناب خبر داد و گفت: این فیلم با کارگردانی پیام حنفی و با بهره‌گیری از گروه‌های حرفه‌ای سینما در یزد جلوی دوربین می‌رود.

طحان‌زاده با اشاره به پایان نگارش فیلمنامه این اثر اظهار کرد: فیلم «بهترین بازیکن» درباره یکی از شهدای میناب است که آرزو داشت روزی به یک بازیکن فوتبال تبدیل شود و داستان زندگی او دستمایه ساخت این اثر سینمایی قرار گرفته است.

وی با اشاره به حادثه میناب و شهادت ۱۶۸ دانش‌آموز بی‌گناه در پی حمله آمریکای جنایتکار به مدرسه شجره طیبه افزود: میناب شاهد فاجعه و جنایتی بزرگ بود و هر یک از این ۱۶۸ شهید، داستان و زندگی منحصربه‌فردی دارند که شایسته روایت شدن است.

تهیه‌کننده با تأکید بر مسئولیت هنرمندان در قبال روایت زندگی شهدا تصریح کرد: وظیفه ما هنرمندان و تهیه‌کنندگان این است که برای روایت قصه این شهدا پای کار باشیم و اجازه ندهیم داستان زندگی این فرشتگان ناگفته باقی بماند.

طحان‌زاده ادامه داد: من نیز به سهم کوچک خودم در دریای بیکران هنر، تلاش می‌کنم دینم را ادا کنم و ساخت فیلم «بهترین بازیکن» را ادای دینی به این شهید و روایت زندگی او می‌دانم.