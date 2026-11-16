سرهنگ واحد مظفری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی دریافت گزارش‌هایی مبنی بر نگهداری و دپوی غیرقانونی کود شیمیایی در یک انبار روستایی، بررسی موضوع در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پس از انجام بررسی‌های لازم و شناسایی محل، بازرسی از انبار را انجام دادند که در نتیجه آن ۱۵۸ کیسه کود شیمیایی فاقد مجوز، فاکتور خرید و مدارک معتبر کشف شد.

فرمانده انتظامی قروه با اشاره به برآورد پنج میلیارد ریالی ارزش محموله مکشوفه، بیان کرد: در این رابطه یک نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده، برای طی مراحل قانونی و رسیدگی قضایی به مرجع مربوطه معرفی شد.