کشف ۳ تن کود شیمیایی قاچاق در قروه

سرهنگ واحد مظفری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مأموران پاسگاه انتظامی وینسار هنگام گشت‌زنی در حوزه استحفاظی به یک دستگاه خودروی نیسان مشکوک شدند و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

وی افزود: مأموران پس از متوقف کردن خودرو، در بازرسی از آن موفق به کشف ۳ تن کود شیمیایی اوره قاچاق شدند که فاقد مدارک قانونی حمل بود.

فرمانده انتظامی قروه با اشاره به برآورد ارزش این محموله توسط کارشناسان، بیان کرد: ارزش کودهای شیمیایی کشف‌شده ۲۰ میلیارد ریال اعلام شده است.

مظفری خاطرنشان کرد: در این رابطه یک نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.