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۶ مهر ۱۴۰۵، ۲۰:۰۳

کشف ۳ تن کود شیمیایی قاچاق در قروه

کشف ۳ تن کود شیمیایی قاچاق در قروه

قروه- فرمانده انتظامی قروه از توقیف یک دستگاه نیسان و کشف ۳ تن کود شیمیایی اوره قاچاق به ارزش ۲۰ میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ واحد مظفری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مأموران پاسگاه انتظامی وینسار هنگام گشت‌زنی در حوزه استحفاظی به یک دستگاه خودروی نیسان مشکوک شدند و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

وی افزود: مأموران پس از متوقف کردن خودرو، در بازرسی از آن موفق به کشف ۳ تن کود شیمیایی اوره قاچاق شدند که فاقد مدارک قانونی حمل بود.

فرمانده انتظامی قروه با اشاره به برآورد ارزش این محموله توسط کارشناسان، بیان کرد: ارزش کودهای شیمیایی کشف‌شده ۲۰ میلیارد ریال اعلام شده است.

مظفری خاطرنشان کرد: در این رابطه یک نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

کد مطلب 6961753

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