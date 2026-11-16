بر گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله علیرضا اعرافی در سفر سه‌روزه به بوسنی و هرزگوین، علاوه بر شرکت در مراسم تنفیذ، با شخصیت‌های دینی، علمی و سیاسی دیدار و از مجموعه‌های فرهنگی و دینی بازدید کرد و برنامه‌هایی نیز با حضور شیعیان و مسلمانان داشت.



وی در این سفر سه‌روزه با باقر عزت‌بگوویچ، رئیس‌جمهور سابق بوسنی و هرزگوین و فرزند مرحوم علی عزت‌بگوویچ، نخستین رئیس‌جمهور این کشور پس از استقلال، و رهبر حزب اقدام دموکراتیک، همچنین شفیق جعفروویچ، رئیس‌جمهور سابق، شیخ نجاد گرابوس، رئیس‌العلمای جدید بوسنی، شیخ حسین کاوازویچ، رئیس‌العلمای سابق و شیخ مصطفی سریچ، رئیس‌العلمای اسبق دیدار کرد.



مدیر حوزه‌های علمیه همچنین با حضور در نهادهای نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در بوسنی و هرزگوین، در جریان آخرین فعالیت‌های این نهادها در این کشور قرار گرفت و زمینه‌های توسعه تعامل و همکاری حوزه‌های علمیه را بررسی کرد.



آیت‌الله اعرافی در ادامه این سفر با نخبگان فکری و علمی بوسنیایی نشست‌های تخصصی برگزار کرد و در جمع شیعیان و مسلمانان نیز به مناسبت شهادت حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها، شهادت امام شهید و روایت پیروزی در دو جنگ اخیر، سخنرانی کرد.