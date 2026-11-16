به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، آیت الله شیخ عیسی قاسم رهبر شیعیان بحرین که همراه شمار دیگری از علمای برجسته این کشور از سوی رژیم آل خلیفه به حبس ابد محکوم شده است، به این حکم جائرانه واکنش نشان داد.

شیخ عیسی قاسم طی سخنانی در این خصوص گفت: زندانی شدن علما باعث پویا شدن خط جهاد برای اسلام، آزادی، کرامت و احقاق کامل حقوق است. بحرین و مردم باایمان آن، حکومتی مبتنی بر زور را نمی‌خواهند که هدفش به ذلت کشاندن کشور و مردم آن باشد.

وی تأکید کرد: مردم بحرین به تلاش برای احقاق حقوق خود ادامه خواهند داد. ما از اسلام و آزادی و عزت‌مان عدول نمی‌کنیم. حکومت می‌خواهد که آزادی‌خواهان، علما و طلاب علوم دینی بحرین را زندانی و صدای عزت، کرامت و آزادی را دفن کند.

رهبر شیعیان بحرین تصریح کرد: محال است که مردم مؤمن بحرین با وجود تمام سختی ها با سیاست بردگی و به حاشیه رانده شدن مقابله نکنند و در مقابل مصادره حقوقشان سکوت کنند یا مطالبه آن را متوقف کنند و به کمتر از حقوق خود راضی شوند.

شیخ عیسی قاسم خاطرنشان کرد که مردم بحرین عزم خود را برای ادامه تلاش به منظور احقاق حقوقشان با وجود تمام سختی ها و مشکلات جزم کرده‌اند.

وی همچنین گفت: زندگی ما با اسلام، آزادی و کرامت گره خورده است و در خصوص هیچ یک از این موارد کوتاهی نخواهیم کرد. در دوره های درگیری کسانی پیروز می شوند که برای جلب رضایت خداوند تلاش کنند، نه کسانی که به بندگان او ظلم می کنند و فساد را در میان مخلوقاتش گسترش می دهند.