به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی سهرابی‌منش، شامگاه دوشنبه، در جمع خبرنگاران، گفت: عوامل کلانتری۱۴ فرماندهی انتظامی پردیس در اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و با اقدامات فنی و پلیسی، یک دستگاه موتورسیکلت کاوازاکی۲۵۰ سی‌سی قاچاق را کشف کردند.

وی افزود: بر اساس اعلام نظر کارشناسان، ارزش ریالی موتورسیکلت کشف‌شده۱۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

سهرابی‌منش ادامه داد: در این زمینه پرونده تشکیل و متهم برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.

فرمانده انتظامی پردیس خاطرنشان کرد: پلیس همواره در راستای حمایت از کالاهای داخلی، در کنار سایر نهادهای متولی برای صیانت از ارزش‌های کشور تلاش می‌کند.