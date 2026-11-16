به گزارش خبرنگار مهر، مهدی پاک طینت شامگاه دوشنبه در جمع خبرنگاران در شرکت توزیع برق سمنان از اجرای مانور سراسری مدیریت آب و برق در استان مانند دیگر نقاط کشورمان با همکاری دستگاه های ذی صلاح خبر داد.

وی با بیان اینکه در نخستین روز این مانور در استان سمنان ۵۰ چاه کشاورزی غیرمجاز کشف و ضبط شدند، افزود: این چاه ها از سیستم برق بدون مجوز بهره می بردند.

مدیرعامل توزیع برق استان سمنان جلوگیری از برداشت‌های خارج از ضوابط را یکی از راهبردهای این مانور سراسری دانست و تاکید کرد: محدودیت منابع آب زیرزمینی ضرورت این امر را دوچندان می کند.

پاک طینت ادامه داد: ۱۱ تیم عملیاتی با همکاری شرکت توزیع نیروی برق و شرکت آب منطقه‌ای سمنان، مأموریت نظارت میدانی بر وضعیت چاه‌های کشاورزی، بررسی میزان برداشت آب و انطباق مصرف برق با ضوابط بهره‌برداری را بر عهده دارند.

وی تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های هوشمندسازی در مدیریت منابع تصریح کرد: هماهنگی اطلاعات و تبادل داده‌های مشترک میان دستگاه‌های متولی، زمینه پایش دقیق‌تر عملکرد چاه‌های کشاورزی، شناسایی مصارف غیرمتعارف و مقابله با بهره‌برداری‌های خارج از چارچوب قانونی را فراهم می‌کند.