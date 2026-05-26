اجرای طرح مهتاب در استان سمنان؛ کاهش هدر رفت برق

مهدی پاک طینت در گفتگو با خبرنگار مهر، از اجرای طرح مهتاب در استان سمنان خبر داد و ابراز کرد: کاهش هدر رفت انرژی برق موضوع اصلی این طرح است.

وی با بیان اینکه این طرح در قالب گروه های تخصصی توزیع برق استان سمنان اجرایی می شود، افزود: پیاده‌سازی راهکارهای مدیریت هوشمند تلفات انرژی برق محور طرح مهتاب است.

مدیرعامل توزیع برق استان سمنان با بیان اینکه این طرح می کوشد تا جلوی هدر رفت برق در استان را بگیرد، ابراز کرد: اجرای مانور عملیاتی این طرح در ایوانکی برای نخستین بار اجرا و نتایج خوبی به همراه داشت.

پاک طینت بهینه‌سازی مصرف انرژی را دیگر اولویت این طرح دانست و تاکید کرد: اکیپ های تخصصی در این طرح با حضور میدانی و بررسی مصرف برق در کنار ارتقای سطح بهره‌وری، به کاهش هدر رفت توجه خواهند داشت.

وی با بیان اینکه نصب و اصلاح انشعابات از اهداف اصلی این طرح است، گفت: این طرح همچنین می کوشد تا در راستای شناسایی و برخورد با انشعابات غیرمجاز با حضور بازرسان و کارشناسان مجرب، اقدام عملی صورت دهد.

مدیرعامل توزیع برق استان سمنان با بیان اینکه تعویض کنتورهای معیوب و فرسوده از دیگر بخش های این طرح است، گفت: کنترل مشترکان، تست های میدانی کنتورهای هوشمند چاه های کشاورزی، نصب کنتورهای نوین و ... در زمره دیگر بخش های این طرح است.